E escogencia pa bin cu un incinerator no ta un decision sin mas di parti di Gobierno. E decision ta basa riba e proceso di RFI cu a tuma luga caminda cu gran mayoria di e companinan cu a participa a bisa di ta mira cu pa e problematica cu tin na Aruba, incineration ta e caminda pa encamina. Minister di Desaroyo Teritorial, Infrastructura y Medio Ambiente Otmar Oduber ta aclaria tambe cu e proyecto aki lo no encera inversion di Gobierno y tampoco e lo ta un proyecto PPP. Al contrario, desde inicio semper a papia di un Build Own Operate (BOO) financial model, cu ta encera: e compania cu kier participa mester por haci esakinan: construi, ta doño y opera (Build, Own, Operate).

Minister Oduber a splica cu e sistema aki ta mescos cu a haci mas di 10 aña pasa pa loke ta trata e molinanan di biento na Vaderpiet. Pais Aruba no a hinca ningun florin den e proyecto, e compania cu a construi esaki a opera esaki, ta doño y ta bende e coriente na WEB. Cual ta e formula tambe pa e incinerator. Esaki ta hopi imporante pa comunidad ta na altura di dje, pues cu Gobierno lo no financia e proyecto aki, ni tampoco drenta den un acuerdo di proyecto PPP.

Dia cu Staatssecretaris sr. Knops tabata na Aruba, Minister Oduber a haci bishita na e sitio y a dune splicacion di e proyecto cuj ta wordo hiba tambe. Netamente pa puntra e contrario, di insinuacionnan cu lo ta trata di un proyecto PPP, Minister Oduber a termina bisando.

