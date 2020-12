Desde Dia 16 Di December 2020: Ta Inicia Buelonan Non-stop For Di Inglatera Pa Aruba

Aruba Tourism Authority den cooperacion estrecho cu entre otro Aruba Airport Authority ta traha continuamente riba oportunidadnan pa ampliacion di vuelonan pa Aruba. Esaki ta principalmente importante durante e temporada actual di crisis. Entre otro a detecta e oportunidad pa vuelonan for di Inglatera recientemente, despues cu e pais a anuncia cu habitantenan por biaha atrobe. Esfuersonan a resulta den re-introduccion di vuelonan di TUI UK cu lo cuminsa cu vuelonan un bes pa siman non-stop for di Gatwick Inglatera pa Aruba for di 16 di december 2020 te cu en principio 31 di october 2021. Si proyecta e vuelonan na un grado di ocupacion di 70% esaki lo duna un resultado di alrededor 8.400 pasahero pa Aruba durante e temporada menciona.

Den e mercado di Inglatera – mescos cu tur otro mercado unda Aruba ta presente – ta ahusta e manera di mercadea nos producto. Por ripara cu e bishitantenan ta hopi enfoca riba e siguridad di e destinacion y alabes di e rekisitonan cu un destinacion ta exigi prome cu inicia e biahe.

Inglatera no ta un mercado desconoci pa Aruba y entre 2015 pa 2019 a trece un total di 71.360 bishitante pa nos isla.

Cu e reapertura recien di e mercado di Latino America y e vuelonan directo for di Inglatera, cu e status di codigo gel tambe pa e mercado Hulandes, Aruba su turismo poco poco lo sigui florece. E introduccion di vuelonan di Inglatera lo yuda den esaki. Mester menciona si cu for di e mercado Mericano tin e reto di e cantidad di casonan positivo di Covid na e pais cu ta conduci na cancelacionnan of decision di e Mericano di simplemente no biaha. Esaki ta wordo monitorea di serca.

Pa medio di esaki, ta gradici Ministerio di Turismo y AAA entre otro pa e cooperacion. Esaki ta un bunita logro. Alabes ta recorda un y tur pa mantene cautela y keda cuida, pa asina no mester resorta na re-introduccion di mas medidanan y tuma pasonan cu ta afecta nos turismo y nos recuperacion economico!

Comments

comments