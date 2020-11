Desde awe por paga plachi di number 2021 te cu 1 Februari 2021

Diaranson mainta, Departamento di Impuesto a informa durante rueda di prensa cu entrante awe ta posibel caba pa haci pago di plachi di number completo of pa e prome mita di 2021 te cu 1 Februari 2021. Cuerpo Policial tabata invitado special tambe durante rueda di prensa pa contesta preguntanan riba proceso di control y mas, cual nos lo publica den e siguiente dianan riba tur informacion cu a wordo duna.

Pa 2021 no lo tin plachi di number nobo, kiermen cu e plachi cora cu blanco cu nos ta uzando awor lo bay keda wordo uza pa 2021, tampoco lo introduci sticker manera a sosode algun aña atras. Clientenan cu registra un auto nobo lo haya un plachi di 2020 mescos cu tur otro hende. Esey lo ta e situacion pa loke ta e anja nos dilanti. Debi cu no lo tin plachi di number nobo pa 2021, ora di haci pago, no ta necesario tampoco pa paga gasto di e plachi. Door cu no lo tin plachi nobo e 20 florin extra aki ta cay afo pa plachinan existente.

Normalmente pa ley e fecha final pa paga prome mita ta 31 di Januari, pero e aña cu ta bin esaki ta cay riba diadomingo dus automaticamente e fecha final ta bira e dia siguiente. Pa locual ta e fecha final pa e di dos mita, ta caduca riba 30 di Juni 2021.

DIMP no lo permiti pa paga 2021 tanten no paga e sumanan pendiente completamente.

Si bo tin 2020 habri, bo no lo tin posibilidad pa haci pago di 2021, lo mester finalisa e pago di 2020 prome. Pa añanan te cu 2019, DIMP ta ofrece un areglo di pago, e posibilidad aki t’ey pasobra tin cliente cu ainda falta 2018 y 2019 pa paga. Pa aña 2020 no lo tin areglo di pago, esaki mester paga normalmente prome cu bay na paga 2021.

E tarifa pa 2021 ta keda igual, no lo tin cambio den e aña siguiente pa loke ta e suma di belasting cu e contribuyentenan ta custumbra di paga. Almenos cu bo a haci cambio di auto anto e tipo di auto ta otro, for di un auto di gasolin pa uno cu diesel por ehempel, e tarifanan ta cambia den e caso aki.

Status y cifranan pa aña 2020

Na momentonan aki nos tin un total di 88, 846 vehiculo di motor registra na Aruba, di esaki tin 74,508 a haci pago di belasting di aña 2020, cual ta representa un 84%. “Nos ta hopi satisfecho cu esaki y nos ta gradici e contribuyentenan cu a cumpli debidamente cu e pago di e impuesto aki pa asina nan por ta trankil cu nan por subi careteranan publico cu nan papelnan na ordo”, segun Meverly Romano, vocero di Departamento di Impuesto.

Di e 74,508 aki tambe no tin un cantidad cu no a cumpli completamente ainda, e cantidad aki ta 3,948 cu na momentonan aki no tin pago completo di 2020 registra, dus esakinan a paga prome mita so. Tin un total di 6,419 incumplimento 100% caminda esakinan no tin nada paga mes di impuesto 2020. Esaki ta un total di 10,377 [sea parcial of completo] number cu no tin pago completo of mes haci pa impuesto 2020, un porcentahe di 11%. E gran cantidad ta concentra den plachinan A, caminda tin 3,181 plachi A cu tin pago parcial riba dje, y un total di 5,570 plachi A cu no tin pago mes registra pa impuesto di 2020.

E incumplimento den categoria plachi A, ta 8,951 cual ta representa 10% di e cantidad registra. 1 di cada 10 auto dus no tin belasting paga manera mester ta segun cifranan cu DIMP a trece dilanti.

Manera ta conoci, manera e fecha final di paga impuesto pasa, DIMP ta saca cobransa adicional riba nomber di e doño di number pa cobra suma di e belasting ainda, esaki ta bini cu 50% di multa pa incumplimento.

