Desde 1997 e trahadonan encarga cu limpiesa na scolnan tin salario cu ‘no ta cos di gaba’

Anuesca Baly, directora di SKOA, a duna un conferencia di prensa dialuna mainta pa papia riba specificamente kico e situacion di trahadornan cu ta brinda limpiesa na scolnan ta encera por medio di un presentacion. SKOA ta bisa cu e problema aki ta uno cu a inicia desde 1997 caminda cu semper e trahadornan di limpiesa cu ta tene scolnan limpi tabata tin un salario cu no tabata ‘cos di gaba’ segun Baly.

Na 1997, SKOA a ricibi un carta caminda ta pone bon cla di Directie Onderwijs cu salario di esnan cu ta encarga cu limpiesa na scolnan lo mester wordo subsidia. SKOA ta un institucion cu ta duna enseñansa Katolico y ta un fundacion, y tur fundacion sea ta duna enseñansa Katolico of Protestant of cualkier otro, ta wordo subsidia door di pais Aruba. Den ley ta poni tambe cu nan ta wordo subsidia como ‘gelijkgestelden’ esey kiermen cu e mesun subsidio cu un scol di gobierno mester haya, un scol cu ta subsidia mester haya igual. Esaki no ta e caso pa hopi diferente puntonan.

‘SKOA no ta genera placa’

Despues cu e debate akinan unda cu SEPPA y otro sindicatonan a trata di resolve e situacion di trahadonan di limpiesa no solamente pa SKOA pero den general pa nan por ricibi un salario pa e trabao cu nan ta haci cu ta hopi esencial pa cada un. Cada un tin nan tarea sea ta na scol of oficina y den e caso aki e trahado di limpiesa tambe tin tarea cu mester wordo paga pa e trabao cu nan ta haci.

Na 2015 a bini cu e MB bao minister di enseñansa anterior, pasobra na cierto momento SKOA tabata tin problema financiero. “Pasobra nos ta wordo subsidia, bo ta haya un cantidad di placa pa bo maneha bo scol, e cabesantenan ta haya un presupuesto di cual tur gasto ta wordo kita sea ta buki, materialnan , awa of coriente, etc. Cu for di 2010 esaki no a bin un cambio den dje, tur cos a bira mas caro na pais Aruba pero esaki a keda mescos.”

Minister di enseñansa actual a bini cu un MB nobo pa 2021 y akinan ta describi cu SKOA lo ricibi pa trahadonan di limpiesa [90 nan ta] – y acumulacion di 1 aña pa paga tur esakinan ta casi 3 miyon florin – y awor lo ricibi 1 miyon florin pa paga nan, ora haya esey kiermen cu pa aña su salario lo ta 11,111 pa uno – y pa luna lo cobra pa mitar dia di trabao, 926 florin. No ta pa nada segun sra. Baly cu na 2015 a cambia cantidad di ora di werksters pasobra ta tuma mas cu 4 ora pa haci un scol limpi debidamente.

E pago aki por wordo saca den dos manera pa SKOA: sea ta wordo subsidia completo of mester bay sac’e for di e mayor – y pa por yena e tekort esaki lo por haci cu schoolgeld lo mester bira mas o menos 555 florin. SKOA ta cobra 175/150 florin y esaki mes ta dificil tin biaha pa mayornan cumpli cu ne. Banda di esey bo tin DRH tin un indicacion di 1993 cu ta mustra cuanto vierkante meter mester pa un solo werkster – cual ta 700 vierkante meter. Despues di haci un calculacion pa mira cuanto mester pa cubri tur scol esaki ta yega na 200, cual tin derecho di tin, pero actualmente nos ta papiando di 90 so pa tur scolnan.

‘Ta lamenta falta di inversion den enseñansa’

Ta para den ley caminda ta stipula cu nos scolnan mester wordo manteni den ‘groot onderhoud’, y “esey no ta pasa,” segun Baly. “Nos tur ta wak nos scolnan, nan ta hopi deplorabel pasobra pa añas largo nan no ta wordo manteni debidamente.” Esakinan ta cosnan cu mester wordo haci door di pais Aruba, y SKOA a duna como fundacion katolico a duna 50 aña y tin diferente scolnan cu ta mas bieu. Y ta haya lamentabel cu un fundacion cu a brinda pais Aruba pa asina hopi aña anto no ta inverti bek den enseñansa of scolnan. Den siguiente publicacionnan lo sigui comparti mas informacion cu a wordo presenta pa SKOA.

“Mi ta kere ta responsabilidad di pais Aruba pa enseñansa wordo brinda riba tur nivel cu calidad.”

