Desde 1 september 2021 Pais Aruba lo introduci cambionan den nos Codigo Civil. Locual ta e parti cu ta regarda Censo su clientenan ta dos ‘producto’ of servicio nobo lo tin, cual ta:

Registracion di Partner (geregistreerd partnerschap) di mesun sexo of sexo opuesto;

Introduccion di escogencia di fam di yiu;

Censo ta informa breve e puntonan cu pa nos cliente ta mas importante den e ley y unda ta haya informacion tocante e producto y/of servicio.

Registracion di Partner

Pa Registracion di Partner ta necesario mescos cu den caso di un matrimonio, pa duna man (ondertrouw/ aangifte van geregistreerd partnerschap). Practicamente tur e exigencianan cu ta valido pa un matrimonio ta valido pa un Registracion di Partner, por ehemplo entrega di un acta di nacemento, un papel di soltería etc. Tur informacion y rekisito ta obtenibel riba nos website www.censo.aw na producto Geregistreerd Partnerschap.

Escogencia di fam pa un yiu

General:

Ley a cambia y ta prescribi cu desde 1 september 2021, yiunan por haya e fam di e tata of e mama.

Tambe si acaso e mama of e tata (pues 1 di nan) tin dos fam (dubbele naam p.e. e tata ta Croes Perez y e mama ta Maduro) e ora por haci un escogencia di combinacion di fam di e tata y e mama teniendo cuenta cu por usa 1 parti (solamente e parti dilanti) di e fam di e tata y 1 di e mama p.e. Croes Perez of un di e combinacionnan poni abou.

Ehempel:

Solamente pa e prome yiu por haci e escogencia di fam. Pa e otro yiunan cu lo bin despues di e mesun mayornan ta haya e mesun fam cu a scoge pa e prome yiu.

Yiunan den matrimonio:

E yiunan por haya e fam di e tata of e mama of un combinacion di nan si acaso un di nan tin dobbel fam. E tata y e mama mester duna di conoce dilanti di e funcionario di Registro Civil, cual fam nan kier duna e yiu. Ambos mester ta presente y esaki por wordo haci prome cu yiu nace of ora di declara nacemento di e yiu. Si un di e mayornan no tey of noa haci escogencia di fam, e yiu ta haya e fam di e tata.

Yiunan den reconocemento:

Un yiu ta haya e fam di e mama excepto ora di e reconocemento ambos mayor duna di conoce cu ta haci un escogencia di fam di e tata of un combinacion di nan si acaso un di nan tin dobbel fam. Tambe e mama y e tata tin hunto e autoridad (gezag) manera cu e mucha wordo reconoci excepto si ora di e reconocemento ambos declara cu e mama so tin e autoridad. E declaracion aki tambe lo bin den e acta di reconocemento cu ta wordo manda pa Corte di Prome Instancia.

Muchanan di 16 aña bay ariba nan mes ta escohe e fam ora di reconocemento.

Escogencia di fam dentro di 5 aña ora cumpli 18 aña:

Un mucha por cambia su fam dentro di 5 aña despues di su 18 aña. E tin e escogencia pa e fam di su mama of tata of un combinacion di nan si acaso un di nan tin dobbel fam.

Regla di transicion di ley bieu pa nobo:

Mayornan di yiunan menor di edad por haci un escogencia di fam pa nan yiunan te cu 5 aña despues di introduccion di e ley nobo (pues te 1 september 2026).

Corda cu cualkier cambio den fam lo trece cune cu tur documentonan lo bira invalido, por ehemplo paspoort, ID etc.

Pa mas informacion please consulta nos website www.censo.aw of manda nos un mail na [email protected]

