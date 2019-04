Descontento na Arubus pa cu sindicato STA

Na Arubus no ta mucho contento cu e sindicato, mirando cu ta tardando pa cu e CAO nobo. Pero STA semper ta negocia pa bay dilanti. STA no ta negocia pa keda ariba un break even point of pa bay atras.

Mirando e situacion di Arubus, mester a wanta un rato, segun Sr. Diego de Cuba, di STA, ta warda ariba un cambio di gobernacion. Pero e momento a yega, pero ta sinti cu e ta tumando demasiado tempo caba, pa negocia e contracto colectivo cu tin ariba mesa awo. Esaki lo mester a drenta cu forsa retroactivo desde 1 di januari 2019. Tin un protocol ariba mesa y e Management Team sa di e protocol. Tabata tin diferencianan di opinion ariba cierto puntonan. Pero ta puntonan cu ta mucho hopi problema pa resolve y discuti cu nan na mesa, pa yega na mesa.

Un protocol semper ta importante prome cu cuminsa negocia un contracto colectivo. Den e protocol tin tur e reglanna di wega y p’esey sindicato STA ta boga pa esaki, pa evita cu na caminda ora cu cosnan tranca, tin problema. Si tin e reglanan di wega, ta trece protocol na mesa. Y a base di locual tin acorda cu e protocol, ta sigui dilanti cu e negociacionnan. Esey ta un di e pidanan hopi importante cu STA a palabra cu gerencia di Arubus.

A splica gerencia di Arubus tambe cu minister Chris Romero, a bisa cu pa 1 di april lo tin un director nobo di Arubus. Y e propio minister a bisa di cu nan ta casi cla, pero cu e persona en cuestion mester pasa den un proceso di screening door di Veiligheidsdienst, cual ta algo rutinario. Ora cu esaki ta cla, e ora na su debido tempo, pa mas tarda cuminsamento di mei, esaki lo ta cla, kisas, prome cu april caba, cual toch tin duda ariba esaki.

Tabata tin tres persona cu mester pasa e screening y di e 3nan ey, nan a scoge un di nan. Pero no a divulga na e sindicato ni e shopstewardnan, ken ta bay ta e proximo director pa Arubus.

STA semper ta critico, pero no obstante esey, nan ta hopi cauteloso, wardando ariba e nombracion aki, ya cu nan kier mira un Arubus florece, cu trahadonan cu caranan contento, ya cu ultimo tempoann aki, e frustracion ta grandi bou di e trahadonan. No ta kita si, cu lamentablemente, manera tur caminda, tin un par di hende, ‘grappemakers’.

Sr. de Cuba a sigui bisa cu si bo kier mantene bo trabao, lo tin di atende e asunto aki na serio. Arubus ta un bon compania, pero pa ta sincero, mester cumpli cu tareanan di dia debidamente y cumpli cu reglanan di compania tameb. Esey ta algo cu sindicato STA a vocifera na tur nan miemrboann den tur e companianan.

Trahadonan tin derechonan cu STA ta para y bringa pa nan. Pero no mester lubida cu e trahado tin deber cu e mester cumpli cu e compania, y indirectamente, cu e sindicato tambe. Unabes cu un trahado ‘echa baina’, no solamente ta pone trahado su cara na berguens, pero tanto di sindicato pero di e coleganan tambe.

P’esey STA ta trata di evita e episodionan aki, y den e proximo lunanan cu ta bin, lo mester logra un sistema unda ta bay atende cu personanan cu kisas mester di un tratamento. Tin hendenan cu tin cu bay Anger Management. Tin hendenan cu mester bay psicologo, tin hende cu tin problemanan financiero. Pero esaki ta trabao di Recurso Humano.

Pero ta mik ariba e pida aki tambe conhuntamente cu e gerencia nobo di Arubus.

