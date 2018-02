Desconocirnan ta reboltea den cas y appartment

Central di Polis ta manda un patruya pa Bacobastraat pa un caso di ladronicia. Na e sitio nos a papia cu e habitante cu a declara cu e ta huur un apartment na Bacobastraat. “Den e muraya di e apartment tin un buraco caminda cu antes tabata tin un bentana, cual ta tapa cu’n sheet rock asina mi no tin bista ariba e cas. Riba 8 Februari, pa mas o menos 8 or di mainta mi a Sali for di mi apartment, lagando tru cos na ordo, tur porta y bentana sera na lock.

Pa mas o menos 12 or di merdia, e habitante ta regresa su cas y haya tur cos den su apartment reboltea. Tambe el a ripara cu desconocirnan a kibra e shutternan di parti patras. Tambe nan a drenta den e cas. E habitante a keda di traha un lista di tur loke e ladronnan a bay cun’e. Central di Polis a wordo poni na altura.

