Desconocinan ta bay cu dos iPhone di turista

Un turista B.C.C., ta yega na warda di polis pa entrega denuncia di su dos telefonnan cu a wordo horta. Ta trata di un Apple iPhone 6S color roos y un iPhone 7, color zilver. E telefonnan aki a wordo horta for di ariba beach door di desconocinan, den oranan di marduga.

E cabayero a declara cu e por a localisa e telefonnan via e aplicacion Find my phone.

E caso ta bou di investigacion.

Comments

comments