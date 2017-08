Desconocinan a drenta un cas na Sero Janchi y cria a bati alarma

Diamars anochi un habitante di un cas na Sero Janchi a meld na central di polis cu lo mester tin hende a caba di kibra pa drenta den e cas. Mesora un patruya di Noord ta bai na e sitio y na nan yegada e habitante a bisa polis cu nan lo a caba di sali y core bay na pia. Polis a wak un auto sospechoso y a pare y controle pero no a topa cu nada sospechoso den e auto y a tuma nan datos. Polis a sigui controla pero no a topa cu nada particular. Nan lo a drenta via un bentana pero lo a wordo stroba. Mas patruya a duna un man pa controla den e vecindario. Patrol di seguridad tambe a presenta ya cu e alarma di seguridad a activa. Polis a tuma datos.