Diaranson prome cu 9’or anochi gai cora a canta patras di ex the mill hotel unda e personalnan a informa centro di alarma cu tin un candela grandi patras di e hotel cu e matanan cu tin riba e saliña ta na candela.



Di biaha a despacha dos unidad di brandweer varios polis, for di leu por a mira huma ta bay halto, bomberonan y polis a yega di biaha y aki e prome truck di brandweer a drenta accion pa combati e candela rapidamente. E personal di hotel a cuminsa a evacua e turistanan na e cambernan parti panort y a informanan di loke a pasa.

E di dos truck di brandweer a presenta pa duna un man cu mas awa pa bringa cu e candela grandi cu a keda sendi pa un piroman.

Ambulacenan tambe tabata riba un standby si pa cualkier turista keha di a guli huma e paramediconan t’ey di biaha pa brinda asistencia. Bomberonan den menos cu 45 minuut a logra di domina e candela aki y no tabatin peliger mas. pasa di 9:45 anochi e caminda a keda habri y bombero tabatin mayoria cos bou control.