Desaroyonan necesario tumando luga pa cuido psikiatrico y adiccion

Recientemente Minister Dangui Oduber tabata den Parlamento di Aruba pa asina brinda

informacion den cuadro di transparencia riba e maneho cu su persona como mandatario a hiba durante e prome aña di e presupuesto 2019. Un di e carteranan cu tabata tin varios pregunta riba dje ta esun di ‘Salubridad Publico’, di cual e mandatario a duna un splicacion amplio di e desaroyonan importante cu ta tumando luga bou di e cartera aki, specialmente e enfoke cu tin pa e hobennan. “Si nos kier soluciona un problema, e prome paso semper ta pa realisa y acepta cu e problema ta existi”, tabata e prome palabranan di Minister Dangui Oduber. Cu e palabranan aki, e mandatario ta referi na e echo cu no por sconde cu mester duna atencion na e parti di cuido psikiatrico y di adiccion na nos isla. E mandatario ta sigui splica cu e tabata notabel for di e prome dianan di gobernacion, cu masha poco a ser haci pa hobennan cu tin un problema psikiatrico of di adiccion. Minister Dangui Oduber: “Bo por mira cu e enfoke tabata na e parti represivo, purbando di drecha un situacion cu a bay totalmente robes caba. Den esaki nos a trece un cambio drastico, claro teniendo na cuenta cu tur persona cu mester un cuido ta haya e atencion debido.” Proyectonan

Na e momento aki tin varios proyecto cu ta ser ehecuta. Un di nan ta e uzo di substancianan/droga cerca hobennan. Pa e proyecto aki tin un total di 12 instancia envolvi, kende conhuntamente lo ta encarga pa compila data. E prome fase di e investigacion aki lo ta cla pa december e aña aki y lo continua consecuentemente cu e di dos parti pa 2020. Cu e resultado di e investigacion lo bay over na prepara un plan, cu e intencion pa reduci y te hasta elimina e cantidad di hoben cu tin problema di adiccion. Un otro proyecto cu ta den ehecucion ta esun di e FACT-team Kinder- en Jeugdzorg. E ta un ekipo specialisa den yuda hobennan cu problema psikiatrico cu tin mester di atencion mas frecuente. A aloca e

fondonan necesario y asina a logra haya e profesionalnan cu tabata tin mester. Aki a haya entre otro un psikiatra, dos psicologo di mucha y tres enfermera specialisa den psikiatria. E ekipo aki lo cuminsa funciona 19 di september awo. Alabes nan lo draai 24/7 hunto cu e crisis team, dunando e asistencia adecua na e hoben cu tin mester esaki.

Cu e mesun enfoke riba e hobennan, pa loke ta e parti preventivo a yega na un cooperacion hunto cu FADA pa loke ta e proyecto B-SMART. E personal di FADA a ricibi training di Mental Health Caribbean pa asina nan por ta bon prepara pa duna presentacion na scolnan. En total tin 7 scol cu ta participa na e proyecto, unda lo papia riba topiconan cu por afecta e hobennan di forma psicologico y/of social. E prome scol lo inicia dia 9 di september binidero.

Minister Dangui Oduber a splica cu na banda di tur esakinan, actualmente tin 24 enfermero cu ta trahando den e ramo cu salud mental kendenan ta ricibiendo un estudio adicional (MGZ opleiding). E training aki ta uno di dos aña, cual lo haci cada un di nan specialista di pashentnan cu problema psikiatrico y/of social psikiatrico. Finalmente Minister Dangui Oduber a duna di conoce cu dentro di poco Aruba lo tin un dokter specialisa den epidemiologia y ta trahando riba un plan pa un meldcode nacional di cuido medico, cu lo mester keda introduci na aña 2020.

Comments

comments