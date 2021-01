Desaroyo economico di 2021 ta depende grandemente di e recuperacion den turismo

Banco Central di Aruba (BCA) a publica su estimacion y proyeccion recientemente actualisa pa e producto domestic bruto (PDB) pa, respectivamente, 2020 y 2021.

Recientemente BCA a actualisa e calculacionnan economico pa 2020, basa riba cierto desaroyonan economico y data disponibel te cu october 2020. Durante e aña aki, e sector turistico cu ta e contribuyente principal na actividad economico, a cay significantemente. Compara cu 2019, a calcula un caida di 70,0 porciento den e cantidad di bishitante, cu finalmente por resulta den un bahada di 56,6 porciento den entrada for di turismo.

Tambe BCA a haci su prome proyeccionnan economico pa 2021. Mirando e incertidumbre grandi cu lo persisti den 2021 relata na e pandemia di COVID-19, a calcula un baseline scenario den cual a tuma como punto di salida e desaroyonan den algun agregado economico mas importante cu actualmente ta considera mas probabel. Den e scenario aki, cual ta fungi como base referente, turismo ta premira pa continua riba su caminda di recuperacion durante 2021. Abase di esaki, na final di 2021, e total di bishitante for di exterior ta anticipa pa yega 60,0 porciento di e nivel cu e tabata na 2019, cu por resulta den un recuperacion di 14,4 porciento den entrada for di turismo. Banda di e baseline scenario, a inclui un scenario pesimista y uno optimista. E scenario pesimista y optimista ta desvia for di e baseline scenario den termino di e velocidad di recuperacion den e sector turistico. E ultimo aki ta impacta consumo, inversion y nivelnan di importacion y exportacion.

Den 2020, Aruba a experencia un contraccion economico significante, specificamente e PDB den termino real ta estima di a cay cu 26,4 porciento. E caida aki ta sigui e bahada fuerte den actividad turistico, consumo priva y inversion, causa pa e pandemia di COVID-19 y e medidanan tuma pa gobierno di Aruba pa contene e plamamento di e virus.

E desaroyo economico riba termino cortico ta keda hopi insigur. Pa 2021, BCA a haci su prome proyeccionnan cu hopi cautela, den cual e resultadonan ta depende pa gran parti di e profundidad y duracion di e pandemia y di e forsa di e recuperacion di turismo. E factor contribuyente principal na e reanudacion di actividadnan economico na 2021 sin duda ta un mehoracion den e prestacion di e sector turistico, door cu ta anticipa cu esaki lo sigui riba e caminda di recuperacion. Sinembargo, awor aki ta premira cu actividadnan relata na turismo durante 2021 lo keda ampliamente bou di e nivelnan halto di 2019 den tur scenario. PDB den termino real ta anticipa pa crece cu 2,5 porciento den e baseline scenario, 5,2 porciento den e scenario optimista, pero lo cay cu 3,4 porciento den e scenario pesimista.

E publicacion completo ta disponibel riba nos website (www.cbaruba.org)

