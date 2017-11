Desaroyo di renobacion y expansion di Hospital Horacio Oduber

Siman pasa durante reunion publico di parlamento a trata e topico di expansion y renobacion di hospital dr. Horacio Oduber. E pregunta cardinal riba e topico en cuestion ta si un proyecto cu originalmente a costa alrededor di 240 miyon florin, awor ta bay costa pueblo mas placa. Esaki mirando e hecho cu e tin tur aparecer di no ta trata di trabounan adicional na e scope di e proyecto original, pero mas bien un proyecto completamente nobo cu “willens en wetens” a wordo laga afo di e plannan original.

Transparencia

Tambe parlamento tawata desea di haya informacion pa asina por fiha un posicion pa wak si e “machtigingsverordening”, cu ta autorisa e mandatario pa desvia di leynan existente na bienestar di e renobacion y expansion di e proyecto aki, no ta wordo maluza awor pa asina financia un proyecto completamente nobo, sin cu esaki mester bay un destaho publico y sin cu mester busca aprobacion pa e fondonan adicional aki cerca parlamento. Den cuadro di transparencia pueblo mester sa cu aki ta trata di fondonan adicional di alrededor di 80 miyon florin, cual de facto lo resulta den un suma adicional di 133.4 miyon florin – incluyendo interes – si considera cu e huur ta aumenta cu 5.8 miyon florin pa aña, pa un periodo di 23 aña.

Duda den e proyecto

Locual ta crea hopi duda den e proyecto ta e hecho cu entre otro preguntanan cu a wordo haci na inicio di e proyecto na aña 2013 door di ex- parlamentario Sr. Booshi Wever nunca no a wordo contesta door di ex- minister Sr. Visser. Esaki a wordo confirma tambe door di e mandatario demisionario actual durante e reunion publico di siman pasa. Preguntanan cu a wordo haci ta trata entre otro aspectonan pa loke ta trata e proceso di otorgacion di e proyecto y a cuestiona con por ta posibel cu un compania cu a “bid” mucho mas placa toch a haya e proyecto aki, despues cu a negocia cu nan pa baha nan prijs. Pero nunca a negocia cu e compania cu a “bid” mas abou y cu tin mucho mas experencia den construi hospitalnan rond mundo.

Aprobacion di dos mocion

Pa evita tipo di casonan asina aki den futuro y pa duna parlamento di Aruba su autoridad bek, partidonan MEP, POR y RED a aproba dos mocion den cual ta dicidi pa gobierno laga haci un evaluacion independiente di a. e contrato original concerni den su totalidad, su “scope” y su progreso desde inicio y b. e gastonan adicional concerni, entre otro ki tempo nan a bira conoci, si nan no tabata existi caba of por a wordo premira ora a cera e contracto original mirando e informacion obhetivamente disponibel e tempo ey.

Encuesta parlamentario

Loke ta hopi importante tambe, y esaki mas aun mirando tur e inkietud di siman pasa pa loke ta trata hospital, e fraccionnan menciona a dicidi pa gobierno laga investiga aspectonan operacional y e calidad di construccion di e proyecto di renobacion y expansion di hospital.

Por ultimo den cuadro di un politica nobo, caminda ta bay laga parlamento asumi su responsabilidad berdaderamente pa controla gobierno, a dicidi pa e futuro minister, apesar cu esaki lo ta di un di e partidonan cu a entrega y aproba e mocion, lo mester bin busca aprobacion di parlamento y presenta un cuadro financiero relaciona cu gastonan adicional, acompaña tambe cu conseho di Departamento di Finanza.

En espera di e resultadonan di e investigacion independiente cu gobierno lo bay haci, no ta exclui cu un encuesta parlamentario lo wordo ehecuta.