Desaroyo di pariba di brug y di deporte ta clave pa parlamentario Alan Howell

Den disertacion di parlametario Alan Howell durante tratamento di presupuesto di Minister di Turismo, Salubridad y Deporte, el a atende tur tres area, cu preguntanan clave y a pone enfasis riba desaroyo di pariba di brug.

El a indica cu por tuma nota cu tin dos comerciante interesa pa bin cu proyecto na San Nicolas, un di nan kier bin cu un hotel. Teniendo na cuenta loke a pasa anteriormente unda un hotel tabata cla pa wordo construi, pero despues e proyecto a cay na awa pa bin cu Citgo, cual awo ta parse di ta un Titanic tambe, Howell a puntra e minister kico e proyecto aki ta encera pa San Nicolas, con grandi e hotel aki lo ta y con sigur e hotel aki lo ta?

E parlamentario lo kier mira mas turista na San Nicolas. E ta indica cu ya caba por a mira un cambio na e bishitantenan cu ta yega San Nicolas y awo cu lo tin 4 museo y ta mirando mas tour guides yegando San Nicolas e kier sa di e mandatario cua ta e plannan pa hiba mas turista pa San Nicolas y con lo bay logra esakinan?

Igualmente el a papia riba e ploegnan cu ta cay bou TPEF,e ta puntra con nan ta funcionando, si nan ta cubri e areanan completo of ta considera cu Parlamento mester zorg pa yuda pa tin mas ploegnan pa logra cu nos dushi pais ta limpi mirando cu nos pais ta depende practicamente 100% riba turismo y si nos faya e resultado por bons bek riba nos.

Un topico na cual parlamentario di POR a dedica hopi atencion ta deporte. El a bisa cu Lotto pa Deporte, un topico tristo y mester yega na un final di esaki. “E bay bin entre minister y lotto na final di dia no ta importante pa wak ken a knock out otro, ken a sangra otro of ken a elimina otro. Importante ta cu deporte ta sangrando, e ta casi morto debi cu Lotto pa Deporte no kier come across y duna e respet necesario na esnan concerni. No ta aceptabel cu nos deportistanan mester sali perhudica debi na e maneho cu Lotto pa Deporte kier hiba, mester pone un final na esaki. Ami ta sintie ‘live’ na cas na momento cu mi yiu muher Shanayah Howell mester lanta bay train su BMX profesional y cu awa na wowo e ta bisa con e por train si e tereno na Jaburibari ta na werki. Mi no ta trece esaki pasobra e ta mi yiu, sino pa hende compronde kico ta pasando. Pa via cu Lotto no ta saca placa, no kier comunica cu minister, ta tranca tur cos, pero deporte mester keda core normal, ta con esey ta bay?

A pesar di e falta di training Shanayah a logra sali campeon Centro Americano 2018, pero e no ta husto y e ta conta pa tur deporte cu ta sufriendo debi cu lotto no kier give in. Con minister ta pensa cu ta bay atende cu esaki y con Parlamento lo por duna un man den esaki?”Alan ta expresa.

Pa loke ta Arubig, el a bisa cu parlamentarionan a haya un presentacion di e comision di specialistanan y nan a bisa cu no a logra yega na un consenso cu Minister di Salubirdad, nan kier sinta atrobe pa yega na e consenso. Alan ta puntra con leu e situacion ta cu Arubig mirando cu tur hende kier laga Arubig bira algo real y kier keda cla cune mas pronto posibel.

Bolbiendo riba e tema di deporte Howell a gradici minister pa tuma iniciativa pa bin cu un proyecto na San Nicolas pa muchanan despues di scol. Ta un proyecto gratis cu e muchanan por bay haci deporte y nan ta pasa hopi bon unda nan ta siña diferente deporte. A cuminsa cu 2 mucha y awe no tin lugar pa pone mucha (riba 50). Asina aki a scapa hopi mucha di ta riba caya y ta stimula mucha pa drenta den deporte. El a puntra minister Oduber con largo e programa aki la sigui y a indica cu lo keda contento si no tin fin na dje.

Igualmente el a menciona cu tin un programa mainta unda nos hendenan di edad ta haciendo deporte gratis na San Nicolas. El a haci e peticion na esnan pariba di brug pa join e programa aki. Alan Howell a encurasha minister pa sigui cu e programanan aki pariba di brug y tambe expande esakinan na tur bario di Aruba.

Comments

comments