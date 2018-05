Desaroyo di gas na Aruba ta factible pero e prome resultado lo tuma tempo

Hopi di e medidanan economico lo wordo kita en caso cu por bin cu desaroyo di industria di gas na Aruba. Pero e lo dura 5 aña prome cu por wak e prome resultadonan. Evelyn Wever- Croes, Prome Minister ta splica.

Banda panoord tin e 3 gasvelden cu a wordo haya y tin un cu ta yama bon bini, cual nan ta bezig ta explorando. E prome resultadonan lo ta aki 5 pa 6 aña. Dus e ta bay tarda un rato.

Si e gas ta bay trece su entrada den 5 of 6 aña no por conta cu esaki awor aki y pesey gobierno ta keda realistico atendiendo e situacion di Citgo.

Na Corsou tin hopi risico awor aki cu e refineria y e beslag, pero na Aruba a keda salva di e problema di ConocoPhilips pero no ta kita cu ta keda un risico pa Aruba. Prome Minister lo mester ricibi un plan for di RDA pa wak con pa elimina e risico aki como den e caso cu a sucede cu Pdvsa.

RDA e ta un compania di gobierno, unda por cierto gobierno a caba di pone un comisario nobo. Nan ta confia den nan institucionnan gubernmental pero no tin hopi confiansa mas den Citgo por bira realidad mes manera tur hende por wak.

Tin intencion pa bay negocia cu otro pais, pero prome cu esey mester sali di e contract cu Citgo caminda cu abogadonan a bisa tambe cu si Aruba ta sali mester sali sin riesgo.

Citgo no tin debe cu Aruba, solamente cu mester e inversion den Aruba, y awor tin cu paga belasting tambe aunke nan no tin gananshi y ta spera cu nan ta cumpli. Pero e pago di e aña pasa cu RDA no a make it pa paga gobierno. Pero e aña aki si nan ta purbando di cumpli cun’e, gobierno ta keda monitorea e situacion tambe den relacion cu Venezuela referiendo cu e siguridad di refineria siendo cu tin un basta preocupacion riba esaki y Aruba ta preparando pa lo pio. E ta un preocupacion con ta resolve esaki, segun Sra. Evelyn Wever – Croes, Prome Minister di Aruba.

