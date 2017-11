Desafionan hopi grandi ta loke ta spera e gobierno nobo

Diabierna Sra. mr. Evelyn Wever- Croes a huramenta como Prome Minister di pais Aruba, pa e proximo periodo di gobernacion 2017- 2021.

Ta un momento hopi emocional, cu ta yen’e cu hopi orguyo y di por lidera pais Aruba. E ta un honor pa ken cu ta, cu ta haci’e. Pero e ta un honor adicional, ya cu e ta spera y ta su deseo ta pa tur hende muhe, cu tur locual cu bo propone bo mes, lo logra. Y ta spera cu esaki lo habri caminda pa mas hende muhe drenta politica.

Ta un dia grandi pa Aruba, y mas importante di esaki ta e coalicion, cu tres partido diferente, cu background totalmente diferente, y personanan totalmente diferente, yega na un union. Y no solamente paso ta un periodo di fin di aña, pero ohala e union aki, por ta den henter nos comunidad. Nos tin retonan grandi nos dilanti, y den pasado e paisnan aki a logra cosnan grandi, ora cu nos tabata uni.

Tocante e prome 100 dianan di gobernacion, deseo di Sra. mr. Evelyn Wever- Croes ta pa cuminsa mustra cu echonan concreto, con nan ta pone e ser humano central un biaha mas, con ta trece poco mas siguridad ya cu no por trece un, dos, tres. Mehora e calidad di salud y e calidad di nos enseñanza. E reto mas grandi ta e situacion financiero, ya caba dialuna mainta e prome reunionnan ta tuma luga cu Hulanda, via telefonico, via Skype. Ey ta bay weita cuanto espacio tin pa soluciona y atende cu e tema financiero, pa bay un paso mas leu, y bisa cu awo tin espacio pa inverti den Cuerpo Policial, cu mas siguridad, pa por logra bin cu miho cuido medico. Dus e trabaonan ta grandi y su deseo ta pa e prome 100 dianan, por wak un cambio, e cambio di union, di speransa, di union y wak con e ser humano ta central un biaha mas.