Desafio di Inteligencia Artificial ta pone siguridad mundial na peliger

Un informe elabora pa 26 experto den materia di siguridad ta cende e alarmanan pa e desaroyo di inteligencia artificial (IA) y e potencial uzo cu mal intencion di e tecnologia aki door di estsaod, terorista y delincuentenan.

E uzo di drone como tambe arma y bot (programa informatico cu automaticamente ta crea tareanan repititivo via internet, cual ta dificil pa un ser humano) pa crea propaganda of videonan manipulado, extension di atakenan cibernetico cada biaha mas sofistica y e vigilancia a trabes di e recopilacion masivo di datonan ta algun di e ehempelnan di e retonan cu IA ta representa pa siguridad mundial.

E autornan di e informe no ta lubida cu IA tambe tin su beneficionan y ta un avanse grandi pa sociedad, pero ta adverti cu e uzo cu mal intencion lo forma menasanan pa siguridad, tanto digital como fisico y politico.

‘Spear phishing’, estafanan via email pa haya datonan confidencial di grupo of organisacionnan, e sintesis di bos pa suplanta identidad, e uzo di vulnerabilidad existente di e ‘software’, atakenan cu drone y otro sistemanan automatisa, e generacion di accidentenan di autonan a traves di atakenan cibernetico contra di e sistema di control, e campañanan di desinformacion y e robo di datonan personal. Tur esaki nan ta desafionan real cu sociedad mester afronta, tanto na nivel politico como tecnico.

Defende bo mes contra di e atakenan di e tipo aki no ta un tarea facil. Expertonan ta propone pa uza tambe inteligencia artificial y automatisa e sistema di defensa cibernetico, pero nan ta agrega cu “defensa basa ariba IA no ta e solucion, mas ainda si wak mas aleu cu e dominio digital”.

E coautor di e estudio, Sean O Eigeartaigh, director ehecutivo di e Centro pa Estudio di e Riesgo Existencial di Universidad di Cambridge, a señala cu e informe ta presenta un vision di “con e mundo lo ta den e proximo cinco pa dies añanan”.

