Derechonan di pashent: Ta haci falta di asociacion di pashent na Aruba

Solange Tchong, vocero di AZV ta bisa cu na Aruba te cu aworaki no tin un asociacion di pashent, unda gruponan di pashent ta organisa nan mes pa vocifera cualkier inkietud cu por tin.

Den pasado tabata tin belangengroep pashent, pero na varios ocasion AZV a tende for di nan aseguradonan cu ta sinti e falta di un grupo cu ta representa pashentnan. Loke si nos tin na Aruba ta diferente fundacion cu ta traha pa salbaguardia bienestar di pashent, cual ta traha hustamente pa grupo di pashent cu tin cierto malesa caba. “Nos tambe a yega di haya e señal ey mas biaha y nos mes a yega di cuminsa investiga y studia e posibilidad ey, cu lo ta uno cu sigur lo yuda Aruba pa loke ta derechonan di pashent,” segun sra. Tchong.

AZV ta bisa cu e opcionnan t’ey si, dus si a caso tin un sospecho di negligencia medico of sospecho cu algo no a bay bon, tin caminda pa cana. “Nos tin inspeccion di salud publico cu por yuda bo cu investigacion di keho, pero na mes momento tin un medisch tuchtcollege cu t’ey na unda por yama haci bo cita y entrega bo reclamo,” segun sra. Tchong. Mas cu claro esaki mester ta di un cierto seriedad, abo como pashent no por tira den halto un keho, esaki mester wordo haci serio y debidamente segun AZV.

Hospital, Imsan, AZV, y cada otro instituto tin nan propio responsabilidad. AZV ta kere den nos institutonan y nos sistema medico, dus pa loke ta kehonan, generalmente si tin keho riba proceso medico di un dokter of bo no ta satisfecho cu resultadonan y bo tin sospecho cu algo no a bay bon, semper bo por entrega keho na inspeccion di salud publico. Bo por hasta bay mas leu manera menciona ariba unda bo por bay e medisch tuchtcollege pa entrega keho y nan lo investiga esaki.

