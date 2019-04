Derecho Canonico di iglesia ta stipula un madrina y un padrino ora di bautismo

Bautismo di mucha ta algo cu ta algo cu ta tuma luga na cantidad den tur parokia. pero algo cu ta hopi na moda actualmente ta e hecho di tin dos madrina y dos padrimo. Iglesia Catolico tin su ley cu mester cumpli cun’e, unda cu niun pastoor ta permiti pa desvia di esaki. Pastoor Jairo Maduro, di parokia di Santa Cruz ta amplia.

Segun ley canonico, ta permiti un madrina y un padrino. Si bay riba derecho canonico, e codigo riba Canon 873, ta bisa cu mester tin un madrina y un padrino. Si wak tambe e buki di bautismo, e parti di madrina y padrino ta dos nomber so ta haya. Ta espacio pa dos nomber so tin, no tin espacio pa 4 tin. Mescos ta conta pa e carchi. Un espacio chikito so tin.

Tin hopi regla pa kies un madrino of padrino, cu ta saca for di derecho canonico, unda cu nan mester ta di 16 aña pariba, nan mester ta conforma comproba. Awendia tur esunnan cu ta wordo scogi pa para madrina y padrino, mester tin e sacramentonan di iniciacion completo, cual ta bautismo, prome santa comunion y confirmacion. E padrino hopi biaha manera cu e ta wordo scogi, tin biaha e ta bay robes. Ta bay kies un hende, e padrino tin un funcion spiritual, pa compaña e mucha cu su ehempel y su bida Cristian na ordo.

Es decir, e ta e ehempel pa e mucha. Hopi hende ta pensa, cu si algo pasa mama of tata, e padrino/madrina ta tuma over. Pero mas tanto e padrino/madrina ta compaña e mayornan cu e ehempel di bida Cristian pa lanta un yiu cerca di iglesia, di Dios su palabra.

