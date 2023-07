Diadomingo atardi prome cu 7’or gai cora a canta na BBS situa na Bushiti cu e parti patras tabata completamente na candela. Autoridad a keda informa di e caso aki y a mobilisa brandweernan y polisnan cu urgencia p’e sitio. E prome truck cu a presenta a cuminsa bringa cu e candela pa basta rato nan so, despues di algun rato e tankwagen a yega pa duna man for do hydrant cu tabata leu pa duna presion di awa mientras cu 30 minuut despues e di dos truck a yega pa combati e candela.

Pa 8:14pm e ovd di brandweer a constata cu nan a domina e candela aki, mientras tabata sigui combati e resto di candelanan chikitk cu tabatin rond.