Deporte of ehercicio cu ta wordo permiti durante “Shelter in Place”

Tin hopi pregunta riba ehercicionan of deporte cu ta wordo permiti durante “Shelter in Place”. Manera Gobierno a informa caba durante shelter in place bo persona por bandona cas solamente pa eherce actividadnan esencial. Cu actividadnan esencial ta referi na actividadnan nesesario pa por biba y mantene bo mes mas saludabel posibel.

Durante “Shelter in Place” cu ta na vigor tur dia entre 6:00 AM te cu 9:00 PM ta permiti pa haci ehercicio of deporte bou cierto condicionnan. E condicionnan aki ta ensera cu deporte den grupo di 4 of mas no ta permiti debi na “Samenscholingsverbod” tampoco actividadnan recreativo of social. Deportenan cu ta wordo permiti semper y cuando tene cuenta cu distancia fisico ta:

Riba tera ta permiti:

Canamento

Coremento na pia of riba bicicleta.

Riba lama ta permiti:

– Landamento pa cuestion di salud

– Piscamento (cu proposito pa provee alimentacion so, no mas cu tres persona abordo of hunto y semper mester por prueba cu e proposito di presencia riba lama ta exclusivamente pa pesca)

– Windsurf/ Kitesurf

– Duik of snorkel (sin boto)

– Bodyboard/ Skimboarding /Paddleboarding

– Kayak / fishing kayak

– Boto di bela chikito

Deporte, ehercicio of actividad cu no ta wordo permiti

– Salida cu boto pa placer.

– Banana boat /Wakeboarding / Flyboard

– Chub den lama

– Actividad cu boto di placer

– Sea Doo of Wave Runners

– Water ski

– Parasailing

– Deporte di arte martial

– Tur deporte den grupo manera basketball, baseball, voetball y otronan.

