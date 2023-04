Diasabra anochi na Aruba lo mester a tuma luga e concierto Duelo de generos cu participacion di Elder Dayan Diaz cu su orquesta y Yeison Jimenez hunto cu su orquesta. E representante cu ta papia pa e concierto Darren a menciona cu a haya nan mes cu un situacion di fayo den comunicacion entre departamentonan di Gobierno cu no tabatin e bon comunicacion pa cu e artistanan aki por tabata presente diasabra.



Esnan di organisacion pro vasquez trading cu ta haci e concierto kier a informa cu e artistanan no a participa diasabra anochi den Harbour Arena, como organisador serio a haci yamadanan necesario debi cu tabatin speculacion for di departamentonan cu no tabatin un ke otro di permiso pa e evento aki tuma luga. Nos tabatin tur permiso necesario pa e evento bay door, den presencia di sr Phihlips di KPA, Juan Camilo di Pro Vasquez y e abogado. Lo bay haci todo por todo pa tin e concierto aki diadomingo anochi. Tin confirmacion di e artistanan cu nan lo presenta diadomingo na Aruba uno cos cu tabata haci diasabra anochi pa e vuelo por ta disponibel diadomingo. For di Gobierno di Aruba tin full e cooperacion di e permiso necesario pa e artista ta na Aruba y por canta.