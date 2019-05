Departamento Social kier ta mas cerca di comunidad y brinda ayudo na famianan

Dia 15 di Mei tabata Dia Internacional di Famia y manera ta conoci Departamento di Asuntonan Social ta traha hunto cu e famianan di Aruba cu ta parti di e servicionan cu ta wordo ofreci. Tin dos seccion, seccion Guia Social y Seccion di Bida y Famia cu ta duna guia, ayudo, terapie etc. na famianan. Y pa e motibo aki DAS kier a felicita henter comunidad di Aruba cu e fecha aki y tambe elabora riba kico Departamento di Asuntonan Social (DAS) ta enfrenta y traha cune dia’den dia’fo. Semper ta bon pa recorda con e situacion tabata antes como famia, caminda cu antes tabatin un control social mas grandi compara cu awor. Por mira cu bisiñanan tabata hopi mas uni y kizas hendenan cu no tabata famia di otro toch tabata hunga un rol importante y tabata comparti e parti di lantamento di e mucha. Mama antes no tabata traha mayoria di nan tabata na cas, tatanan tabata traha pa provee, ora e muchanan bin bek di scol nan tey. Pero esaki ta cosnan di hopi aña pasa. Bo tabata wak e union den bario asina grandi y hopi tabata aporta na un rol den e famia, sin cu e tabata un famia. Y hopi biaha tabatin respet pa e personanan aki pero awendia bo ta mira cu poco poco e norma y balornan ta bajendo perdi y cu ta hopi importante pa keda recorda. Sigur hopi cosnan a cambia, Internet ta hunga un rol hopi importante den lantamento di un mucha. Y e situacion a cambia totalmente na cas, hopi famianan, tin un cifra hopi halto di divorcionan actualmente y esaki mas cu claro tin su influencia serca e muchanan di awendia. Y naturalmente ki influencia esaki tin den e constelacion di e famia cu ta cambia. DAS ta di opinion cu un control social mester sigui tuma lugar y cu esaki nan kiermen mester tin mas union den bario caminda cada un persona por hunga un rol di un famia pa un famia cu den bida real no ta un famia mas. Actualmente DAS tin un programa di preventie completamente jen y ta duna diferente charla y cursonan na su clientenan. Actualmente mes DAS tin un curso andando ful den luna di Mei cu ta di “Disciplina Consciente” caminda tin alrededor di 20 mama y tata cu ta siguiendo e curso aki y akinan nan ta haya diferente tip pa loke ta lantamento di mucha y asina ey tambe DAS tin ful un lista di charlanan manera “Salud Mental”, “Cuidando bo Cartera” etc. Pues ta purba dor di haci esakinan pa ta mas serca di comunidad. Pero aparte di esaki DAS tin su trahadonan cu ta duna diferente charlanan na diferente compania of priva pa gruponan, pa mamanan, parehanan. Pues DAS ta purbando di ta hopi mas activo y ta mas serca di comunidad. Ora un persona mester di informacion, tur hende por acudi libremente y awendia DAS ta riba Facebook y tin un website y ta hopi habri caminda nan ta haya hopi pregunta, preocupacionnan y ta duna informacion te unda cu por y sino ta pasa esakinan pa e departamento concerni caminda e profesionalnan por duna un miho conseho. Departamento di Asuntonan Social kier brinda informacion na tur hende cu mester di esaki y no solamente esaki, sino hopi mucha cu ta bajendo scol cu ta traha projectonan y temanan riba asuntonan social, nan ta acudi na DAS y asina nan ta ricibi informacion y judansa tambe riba esakinan. Y asina nan ta sigui siña otronan tambe riba e situacion social na Aruba.

Comments

comments