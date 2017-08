Departamento Salud Publico lo bay cuminsa cu vacunacion escolar

Seccion Cuido Salud Hubenil di Departamento di Salud Publico ta preparando pa e campaña anual di vacunacion escolar. Vacunacion ta e manera preventivo mas efectivo contra malesanan contagioso. E programa di vacunacion t’ey pa proteha salud di cada mucha individual y nos poblacion en general. Pa logra esaki ta importante pa mantene un grado di vacunacion halto, mas principal bou di muchanan na scol caminda un por pega otro facilmente.

Durante e aña escolar 2017-2018 algun grupo di mucha na scol ta haya e vacunanan DKTP (contra difteria, kinkhoest, tetanus y polio), MMR (contra cacheton, sarampi y rodehond) y HPV (contra virus papiloma humano).

Muchanan ta haya diferente vacuna ora nan ta baby segun e programa di vacunacion.

Ora e mucha ta drenta scol ta ripiti algun vacuna como refuerso pa mantene nan defensa. Ademas na aña 2014 a introduci e vacuna contra HPV (virus papiloma humano) pa proteha mucha muhenan contra cancer na boca di matriz. E campaña di vacunacion escolar 2017-2018 ta dirigi riba algun grupo specifico di mucha cu ta bin na remarca pa cierto vacuna:

Cada mucha cu ta bin na remarca pa vacuna ta ricibi un formulario di permiso y foyeto di informacion na scol pa duna nan mayor of voogd. Ta pidi tur mayor of voogd pa lesa e foyeto di informacion y si tin cualkier pregunta of duda yama seccion Cuido Salud Hubenil. Ta pidi mayor of voogd pa yena e formulario di permiso y entrega esaki na scol mas pronto cu ta posibel. Sin permiso di mayor no por vacuna e muchanan.

Tur mucha tin derecho pa crece y desaroya bon di salud. Cuido y proteccion di nos muchanan ta un responsabilidad di nos tur. Ban percura pa tur mucha na Aruba ta bon vacuna!

Pa mas informacion por tuma contacto cu Departamento di Salud Publico, Seccion Cuido Salud Hubenil, situa na van Leeuwenhoekstraat 16, Oranjestad, telefon 522-4200 of 582-7112, e-mail: j[email protected]