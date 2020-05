Departamento Recurso Humano ta disponibel via nan Service Desk

Departamento Recurso Humano (DRH) ta informa cu nan oficina ta disponibel pa cualkier pregunta of peticion via nan Service Desk.

Por yama e Service Desk di DRH via nr. di telefon: (297) 522-9999 di 9.00am pa 12.30pm.

Tambe por manda DRH un mail via e-mail adres: drhinfo@drh.gov.aw.

Entrante 18 di mei 2020, DRH lo atende publico solamente via cita cu a wordo traha pa medio di nan Service Desk.

Comments

comments