Departamento pa Progreso Laboral ta inaugura website nobo

Dialuna mainta Minister di Labor, Angel Bermudez, conhuntamente cu Departamento di Progreso Laboral (DPL) a inaugura e website nobo di DPL, esta www.dpl.aw, cu awo tambe ta aporta na un miho servicio y comunicacion cu clientenan di DPL.

Minister Bermudez ta sumamente satisfecho cu a logra modernisa y actualisa e website aki, principalmente debi cu awendia gran mayoria di persona ta uza website y rednan social pa mantene nan mes informa y pa traha.

Segun sra. Mireille Meeuwisse, directora di DPL, desde aña 2011 e departamento ta evalua tur loke ta encera servicio y loke nan ta ofrece na informacion pa wak si e ta actual y si e ta yega na e grupo meta. Den cuadro di e evaluacionnan aki DPL a renoba e website pa uno mas facil pa nabega, mas ‘user friendly’ y cu ta compatibel tambe cu smart phones, tablet y desktop computer.

“Debi cu awendia mucho mas hende ta mantene nan mes informa mas riba nan smart phone compara cu computer, nos a dicidi pa renoba e website pa uno mas facil pa traha cu n’e”, asina e directora a informa. E informacion ta conta pa ambos grupo; tanto esunnan cu ta busca trabou, como tambe dunado di trabou.

DPL a ripara den ultimo tempo principalmente pa loke ta trata mercadeo, cu facebook tambe a bira un canal di comunicacion clave, pa es motibo tambe a opta di habri un pagina di facebook y asina comparti tur informacion y vacatura existente cu actualisacion tur siman.

Ademas di e vacaturanan, e website ta sumamente importante pa informacion oficial, unda cu un cliente lo prefera di ‘download’ of print informacion necesario pa uza riba papel. Den e caso aki e cliente no mester bay te na oficina di DPL pa busca documentonan necesario. Awor, e tin e opcion pa download esakinan via e website tambe.

Minister Bermudez ta felicita henter e ekipo di DPL cu a aporta na e proyecto aki y haci’e mas facil posibel pa tur persona cu subi e website di DPL (www.dpl.aw), haya lo cual nan ta buscando.