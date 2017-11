Departamento pa Asuntonan Economico, Comercio y Industria a cambia number di telefon

Entrante diaranson 1 di November 2017 Directie Economische Zaken Handel en Industrie ( DAECI) a cambia di number di telefon.

E number actual, 582-1181, a keda vigente te cu diamars 31 di oktober 2017. Pa diaranson 1 di November 2017 esaki lo NO ta active mas.

E UNICO number via cual lo por comunica cu DAECI entrante 1 di November 2017 ta bay ta : 521-2400.

DEACI ta spera cu pueblo di Aruba y su clientela en particular tuma bon nota di e cambio menciona.