Departamento di Salud tambe ta activo den temporada di tiramento y bendemento di klapchi

Departamento di Salud Publico tambe ta forma partí di e Comision di Klapchi y su trabao ta di conscientiza comunidad riba e peligernan di Klapchi cu e meta pa reduci e cantidad di accidentenan pero tambe e gravedad di e accidentenan. E ultimo añanan Departamento di Salud por bisa cu e cantidad di accidentenan a baha hopi. Aña pasa tabatin solamente algun quemaduranan chikito y pesey toch Departamento di Salud ta basta contento. Pero logicamente kier pa esakinan keda reduci y jega na ningun accidente mes.

Pa e motibo aki a saca un flyer caminda tin tipnan valioso p’asina tur cuidadano sa con pa usa klapchi den un forma totalmente sigur. Algun di e tipnan riba e foyeto ta pa semper tene bon cuenta di e label riba e klapchi, esta wak pa tin instruccion pa con mester tira e klapchi. Otro tip ta tambe pa no sende klapchi den man semper pone abao riba tera, usa semper un mecha special pa sende klapchi y tuma distancia. Y un tip hopi importante tambe ta si e klapchi no a haci nada despues cu bo a sende, no bai coi esaki pa wak kico pase, sino mas bien lage pa un par di minuut pasobra tin klapchi cu ta tarda pa tira y si e no haci nada nada, djis lage para. Mayornan corda supervisa e muchanan na tur momento, no laga nan tira klapchi nan so y cumpra klapchi di mucha pa mucha. Tin diferente paketenan special traha pa muchanan.

Corda papia cu e hobennan, pasobra nos sa cu e hobennan hopi biaha ta gusta experimenta pues papia cu nan riba e peligernan di manipula cu klapchi. Pa e adultonan, no ta un secreto cu tin hopi consumo di alcohol y otro substancianan, pues no bai tira klapchi ora bo ta bao influencia pasobra esaki por ta devastador pa bo persona. Ora cu tin quemaduranan chikito semper ta consehabel pa usa awa prome pa limpia e quemadura na cas mes, pues pone bao di kramchi laga e awa basha riba dje pa laba e resto di polvo cu keda den e herida. Pero na momento cu e quemadura ta grandi y grave acudi inmediatemente na Spoed Eisende Hulp pa ricibi asistencia profesional y avanza.

E rol di Departamento di Salud durante e periodo mes di bendemento y tiramento di klapchi ta cu tur punto di benta ta haya e flyer y foyeto aki y nan tin deber di duna esaki na e consumidor.

Comments

comments