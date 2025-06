Departamento di Salud Publico di Aruba a sigui monitor di cerca e desaroyo rond di transmision di e virus di Measles rond mundo y ta preparando un plan pa limita e posibilidad di cu lo por presenta casonan of un brote di e malesa na Aruba

Measles of manera nos ta yam’e “Sarampi” ta un di e malesanan mas contagioso cu ta existi y ta wordo causa pa e virus di sarampi. E virus aki ta transmiti su mes hopi facil via aire na momento cu e persona infecta ta tosa of nister. E malesa por ocaciona complicacion severo y asta morto. Prome cu introduccion di e vacuna contra Measles na mundo den aña 1963 tur aña un cantidad grandi di mucha particularmente bou di 5 aña tawata fayece aconsecuencia di e malesa aki. Desde introduccion di e vacuna contra Measles e casonan di Measles mundialmente a baha y na Aruba desde su introduccion na aña 1979 nos no a mira e malesa aki mas desde decadanan 80. Esaki ta danki na e grado di vacunacion halto (95%) bou di nos muchanan entre edad di 0 cu 10 aña.

Pero recientemente World Health Organisation (WHO) a bati alarma atrobe pa aumento den casonan di Measles tumando lugar den diferente pais di Europa y USA. Den Caribe no tin transmishon local notifica, pero e riesgo ta real pa motibo di caso importa. Organisacionan di salud ta di opinion cu e brote di Measles tumando lugar ta debi na reduccion den grado di vacunacion particularmente despues di e Pandemia di COVID. Mas hopi persona disidi cu nan no ta vacuna nan yiu contra Measles, mas e inmunidad di e pais ta baha ocacionando cu e posibilidad ta bira mas grandi pa e virus transmiti su mes atravez di esnan cu no ta vacuna pero tambe esnan mas vulnerabel.

Manera nos a informa Departamento di Salud Pubico a bin ta monitor e desaroyo mundial aki di cerca y a cuminsa reuni tambe cu diferente partners pa cuminsa traha riba un plan pa mitiga of reduci e posibilidad cu Aruba lo por haya un brote di Measles y proteha esanan mas vulnerabel.

Mescos cu tawata imposibel pa a evita e virus di COVID di drenta nos pais, no por descarta cu e virus aki tambe na un momento lo drenta nos pais. P’esey ta importante pa internamente nos pais ta bon prepara pa maneha su transmision ora esaki drenta y alavez ofrece proteccion na e grupo di ciudadanonan mas na riesgo di bira hopi malo of hasta fayece si nan bin den contacto cu e virus.

Den e siguiente dianan DVG lo bay ta informando comunidad mas riba e malesa aki y e plan di prevencion pa limita transmision di e virus riba nos isla.

Bo salud ta bo responsabilidad, tuma accion pa proteha bo mes contra Measles.

Pa mas informacion like nos Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba, Follow nos riba Instagram directie_volksgezondheid_aruba, subi nos website www.dvg.aw, yama nos na 5224200 of mail nos na [email protected]