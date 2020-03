Departamento di Salud Publico: Tene cuenta cu nos grandinan

Ta confirma cu na Aruba tin dos caso di e Coronavirus Covid-19. Pa e motibo aki cu ta pidi e comunidad pa porfabor ban hunto y proteha e grupo mas vulnerabel, cu ta nos Grandinan.

Si bo ta sinti sintomanan di griep manera keintura, tosamento of problema pa hala rosea, porfavor tene cuenta cu lo siguiente:

Si bo tin mayornan, welo/ wela, tanta/omo grandi, porfabor no bay haci bishita.

Si bo famia ta den un cas di cuido, porfabor no bay bishitanan

Tuma contacto via telefon cu bo grandi y splica pakico bo lo no por bin di bishita

Pa personanan cu tin un familiar den un cas di cuido, porfabor tuma contacto cu e gerente di e cas di cuido y puntranan pa informa kico nan maneho ta pa haci bishita den e proximo simannan.

Porfabor como famia traha un plan hunto con pa prepara pa yuda y proteha un familiar di edad halto. Sea ta cu alimentacion, suplimentos, hopi awa y pa nan tambe laba man y haci uzo di hand sanitizers cu ta contene 60% di alcohol.

Si bo persona tin sospecho cu bo familiar di edad halto por tin Coronavirus.

YAMA DOKTER DI CAS Y/OF E CORONAVIRUS CALL CENTER NA #280-0101

Seccion Cuido di Nos Grandinan ta urgi comunidad pa tuma medidanan di higiena cu ta ensera laba man frecuentemente y evita tochi cu wowo, nanishi y boca pa preveni di haya e virus of pa plama esaki. Di e manera aki nos ta proteha nos mes pero tambe nos Grandinan.

Pa mas informacion por tuma contacto cu Seccion Cuido di Nos Grandinan na

[email protected] of por yama na telefon #522-4345

