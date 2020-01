Departamento di Salud Publico ta siguiendo di cerca e desaroyonan rond di e casonan di Novel Corona Virus (n-CoV) na China

Dia 31 di December World Health Organisation (WHO) a wordo notifica aserca di casonan di pulmonia cu tawata aumentando na Wuhan China, di cual e causante a wordo identifica como un Novel Corona Virus. E prome caso identifica a wordo epidemiologicamente relata na un seafood market den Wuhan China.

Señalnan comun di e infeccion ta sintomanan di e sistema respiratorio, keintura, tosamento, rosea cortico y dificultad pa hala rosea. Den casonan mas severo e infeccion por ocaciona pulmonia, sintomanan di e sistema respiratorio grave, problema di rion y asta morto. Casonan cu historia di biahe pa Wuhan a wordo señala den otro areanan di China, manera Beijing y Guangdong. Thailandia, Japon y South Korea tambe a raporta casonan. Informacion te na e momontonan aki ta indica un total di 205 caso señala pa laboratorio di 2019 n-CoV y 3 caso registra di morto.

Debi na e celebracion di Aña Nobo Chines cu dentro di poco ta bay wordo celebra, lo bay tin aumento den biahamento pa China, for di China y den China mes, unda e posibilidad pa aumento den casonan di transmicion ta grandi, pero te cu ainda WHO no a presenta ningun restriccion di biahe pa China.

Departamento di Salud Publico di Aruba ta bezig ta monitor desaroyonan internacional di cerca relaciona cu e Novel Corona Virus. Basa riba kico e Comitee Internacional di Emergencia dicidi, si ta declara e Novel Corona Virus un emergencia pa salud publico of un precupacion internacional, DVG di Aruba lo aumenta su vigilancia pa sintomanan respiratorio especialmente pa biaheronan prosedente di paisnan unda casonan a wordo raporta. Departamento di Salud Publico tin un plan pa contene infeccion causa pa un virus respiratorio y esaki lo wordo activa unabes cu señala un posibel caso di Novel Corona Virus na Aruba.

Como Departamento di Salud Publico nos lo keda informa comunidad debidamente riba e desaroyonan rond di e topico aki.

Comments

comments