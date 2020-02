Departamento di Salud Publico ta sigui vigila Novel CoronaVirus

E transmision di 2019-nCoV ta sigui di hende pa hende. Apesar di tur e medidanan cu China a tuma y ta tumando pa contene esaki, nos por mira cu e cifrasnan di caso positivo y fayecimento ta sigui aumenta poco poco principalmente na China.

Segun definicion internacional un persona por tin 2019- nCoV of por wordo considera sospechoso si:

1. E persona desaroya un infeccion agudo respiratorio severo cu mester wordo admiti den hospital despues di un viahe pa China; 14 dia antes cu e desaroya sintoma

2. E persona desaroya cualkier infeccion respiratorio pero

a. mester tawata tin contacto cu un persona confirma cu 2019-nCoV

b. ta traha den un facilidad di cuido caminda persona nan confirma cu 2019-nCoV ta wordo atendi/ trata/cuida.

Como Departamento di Salud Publico di Aruba nos ta sigui e desaroyo aki di serca. Ultimo cifrasnan cu nos a ricibi di World Health Organisation (WHO) ta cu e cantidad di casonan raporta ta suma 40.484 y e cantidad di fayecidonan ta 910. E cantidad di fayecidonan ta representa 2.3% di e cantidad totaal di casonan regista. Pa WHO esaki ta nifica cu e virus no ta asina mortal si compara esaki cu e virus di influenza cu pa aña ta causa miles di morto of si compara esaki cu e virus di SARS, MERS y EBOLA cu a causa bastante mas morto tempo cu nan a presenta nan mes.

Na Aruba no tin ningun caso sospechoso of confirma di 2019-nCoV. Como pais Aruba, nos ta vigilando y monitoreando e situacion door di controla nos puerto nan di entrada, esta Airport y APA. Esaki ta un sistema di vigilancia existente cu nos ta reenforsando. Tin protocol nan existente cu ta wordo actualisa pa e 2019-nCoV y nos ta sigi conseho nan international di organisacion di salud nan manera WHO-PAHO-CDC-RIVM-ECDC.

Na e momentonan aki expertonan y organisacionan internacional ta studiando e virus aki su caracteristicanan pa por ofrese un forma di proteccion conta dje. Te na e momento aki expertonan por a conclui cu e virus ta pasa di hende pa hende atravez di particulanan cu ta keda den aire of riba superficie na momento cu un hende malo cu sintomanan respiratorio manera griep tosa of nister. P’esey expertonan y DVG ta recomenda como medida di prevencion :

1. Evita contacto directo cu persona nan cu tin un infeccion respiratorio

2. Laba man frecuentemente cu awa y habon of uza “hand sanitizer” prinsipalmente prome cu come y evita di mishi cu bo wowo, nanishi y boca mirando cu esaki ta e ruta cu e virus ta uza pa drenta bo curpa y sigui reproduci su mes.

3. Tambe ta haci un suplica na esnan cu ta malo cu sintomanan respiratorio manera griep. Pa evita bay den publico, keda cas y proteha otronan. Esnan cu sintoma nan respiratorio, practica etiketa di tosa (tosa of niester den elleboog of den un nepkins; laba man despues)

4. Si bo persona a regresa di un biahe di China y den 14 dia of menos desaroya sintoma nan respiratorio, tuma contacto preferiblemente via telefon cu bo dokter di cas y comparti bo historia di biahe.

Informacion ricibi for di WHO ta indica cu tur hende di tur edad por haya e infeccion aki pero esnan mas vulnerable pa haya complicacion ta persona nan di edad halto cu un condicion medico existente (esnan diabetico, ta sufri di cancer of cu un malesa di curazon)

Si tin cualkier pregunta encuanto e 2019-nCoV aki, por fabor tuma contacto cu Servicio di Malesanan Infeccioso na number di telefoon 5224224/5224236/5224237/5224261/5224264 of na Departamento di Epidemiologia y Investigacion 5224285.

Comments

comments