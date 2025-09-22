Departamento di Salud Publico su seccion di Malesanan Infeccioso ta ricibiendo diferente yamada di comunidad pa puntra si e vacuna di Influenza pa periodo 2025/2026 a yega caba.
Departamento di Salud Publico DVG pa medio di e comunicado aki kier informa comunidad y tur grupo di risico cu e vacuna pa cu periodo di 2025/2026 no a yega ainda, pero cu si nos ta enespera di su yegada pronto. Manera cu esaki yega nos lo informa comunidad y tur grupo di risico con esaki lo bay wordo distribui den e diferente barionan di Aruba.
Influenzano ta djis un simpel griep. Influenza ta ocaciona tur aña segun cifrasnan di World Health Organisation (WHO) alrededor di 290 mil morto rond mundo debi na complicacionan respiratorio. Complicacionan severo mas comun ta varia entre muchanan hopi chikito, adulto cu mas cu un malesa of condicion di salud, adulto mayor riba 6o aña y hende muhe na estado. Periodo di influenza tur aña ta core for di luna di oktober pa meipa cual motibo Departamento di Salud Publico ta hiba su campaña di vacunacion contra Influenza tur aña di nobo durante e periodo aki tambe pa yuda proteha e grupo di risco den di nos comunidad.
Bo kier sa si e vacuna contra Influenza ta bon pabo? Cuminsa acerca bo dokter di cas of specialista cu e pregunta aki y keda pendiente pa mas informacion relaciona cu e campaña di vacunacion contra Influenza den e dianan cu ta sigui.
Pa mas informacion like nos Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba, Follow nos riba Instagram directie_volksgezondheid_aruba, subi nos website www.dvg.aw, yama nos na 5224200 of mail nos na [email protected].