Departamento di Salud Publico ta cera pa renobacion te cu dia 5 di april

Departamento di Salud Publico ta anuncia cu e siman di 2 te cu 5 di april, e edificio di DBZ lo ta cera, pa renobacion.

Vocero di Departamento di Salud Publico ta sigui bisa cu pa cu e servicio di vacunacion y servicio pa personanan cu tin cu entrega papel pa permiso di DIMAS, e siman aki por acudi for di 7 or y 45 te cu 11 or y 45 na e porta blauw, situa net patras di e edificio principal di Salud Publico. Tambe net dilanti di e servicio di finanzas.

Dus personanan cu kier haya vacuna ainda, y mester entrega e papel di permiso di DIMAS por entrega e papel for di 7 or y 45 te cu 11 or y 45. Esaki ta conta pa e siman aki. Dia 8 di april, tur cos lo ta bek na normalidad. E horario ta keda parti mainta, pero otro siman tur cos lo normalisa.

