Departamento di Salud Publico ta alerta comunidad GKMB ta encontrando hopi criadero na casnan

Departamento di Salud Publico tur aña di nobo ta recorda comunidad atravez di nan campañanan di concientisacion riba e peligernan di malesanan transmiti pa sangura y tambe kico cada uno di nos mester haci pa contribui na reduci e risico. Ultimo lunanan hopi awa a yobe na Aruba y esaki ta hisa e posibilidad pa un aumento den casonan di Zika, Dengue y Chikungunya.

Seccion di GKMB ta yuda den e tarea di combati e sangura door di pasa cas pa cas controla, señala y educa cada individuo con pa controla rond di nan cas y con pa cuida awanan para cu tin uzo domestico pa nan. Tur e trabou aki GKMB su team ta haci pa na momento cu awa yobe cada persona sa con pa controla rond di nan cas y sa tambe kico pa haci y dicon.

Lamentablemente seccion di GKMB ta encontrando masha hopi criadero mes rond di e casnan cu nan ta bishitando. Esaki ta un peliger grandi cu por ocaciona brote of asta epidemia mes di malesanan transmiti pa sangura si hunto como un comunidad nos no tuma accion y deshaci di tur material cu por mantene awa manera hemchi, taira, bari, cosnan di hunga di e muchanan, tapadera, scoter di mata y mas.

Na e momento aki cifrasnan di malesanan transmiti pa sangura ta relativamente abou, pero esey no nifica cu nos tin pa warda te ora baca hoga pa nos tuma accion. Departamento di Salud Publico di Aruba ta haci un yamado na comunidad pa tuma accion y controla rond di nos casnan enbusca di criaderonan di sangura y deshaci di esakinan. Seccion di GKMB su so no por atende cu e problematica aki, nos mester ayudo di comunidad.

Pa mas informacion por tuma contacto cu seccion di GKMB di Departamento di Salud Publico na 5224200 y like nos Facebook page Directie Volksgezondheid Aruba pa keda bon informa.

