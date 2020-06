Departamento di Salud Publico lo no tuma placa cash mas, swipe solamente

Departamento di Salud Publico ta duna diferente servicio na comunidad, manera entre otro vacuna pa biahero, aplicacion of renobacion di certificado di salud (carchi berde) y mas.

Den pasado tur e servicionan aki por a wordo paga cu placa cash of via carchi di swipe. Pa motibo di covid-19 nos maneho a conose diferente cambio y uno di nan ta ensera cu clientenan lo no por paga mas cu placa cash. Pago di tur servicio mester sosode pa medio di carchi of swipe pa di e manera aki limita e intercambio di placa cash y e risco di transmicion di covid-19.

