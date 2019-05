Departamento di Salud Publico hunto cu AHATA ta felicita resortnan cu nan trabou

Tur aña di nobo, Departamento di Salud Publico hunto cu AHATA ta duna elogio y balor na e resortnan cu durante un aña largo a percura pa ta liber di criadero di sangura. Seccion di GKMB tres biaha pa aña ta pasa bishita y controla tur resort aki na Aruba. Durante e controlnan aki no solamente ta controla y busca potencial criadero di sangura, pero tambe ta duna conseho na e resortnan con pa detecta y preveni criadero. Esaki ta hopi importante pa nos industria turistico, como cu hopi turista prome cu nan bin Aruba nan kier sa con e situacion ta na Aruba pa cu malesanan transmiti pa sangura. E resortnan cu ta participa na e programa di “Mosquito Controlled Resort Program” y cu durante aña 2018 GKMB no a encontra ningun criadero cerca nan, awe a ricibi nan certificado. Ta trata aki di 25 resort cu ta representa 45% di e cantidad cu ta forma parti di e programa. Tin di remarca cu e logro aki no ta uno facil pa e resortnan. E ta rekeri teamwork y control rond di e resort continuamente. P’esey ta na su luga pa duna balor na e esfuerso grandi aki cu ta wordo haci no solamente pa proteha e turista, pero tambe tur empleadonan y Aruba completo di malesanan transmiti pa sangura. Na e resortnan cu no a logra nan certificado, nos ta encurashanan pa sigui cu e bon trabou. Semper por aserca GKMB pa conseho y asistencia cu e meta pa ta un resort cu ta liber di criadero di sangura. Pa mas informacion por tuma contacto cu seccion di Gele Koorts en Muskieten Bestrijding (GKMB) na 5224200

