Departamento di Salud Publico cu conseho pa tur persona cu ta bay campa

Nos a drenta semana santo, un siman di hopi actividad, caminda hopi famia ta sali for di nan cas pa pasa dia of keda campa na lama. E dianan aki banda di lama ta yena di alegria, actividad, solo, cuminda y alcohol. Un paar di dia hopi agradabel pero cu por tin consecuencia riba nos salud si nos no ta conciente.

Un di e factornan cu mester pone hopi atencion riba dje ta solo. Na Aruba cancer di cuero ta e cancer number 1 y ta sumamente importante pa tur cu ta bay banda di lama den e dianan aki pa proteha nan cuero bon contra solo. Uza un sunblock SPF 30 of mas y re-aplica cada 2 ora. Ningun sunblock ta resistente contra awa dus ta necesario pa re-aplica sunblock despues di landa den lama. Evita di expone bo cuero na e solo di merdia, den e orarionan aki preferibel busca espacio fresco y cu sombra y haci actividadnan cu e muchanan pa evita cu e nan ta den solo e orarionan aki.

Solo y calor ta haci cu nos temperatura di curpa ta subi y nos ta soda mas. P’esey nos ta haya mas sed y ta nesesario pa bebe hopi likido pa preveni deshidratacion y heatstroke. Cu likido nos ta referi na awa, ta importante pa bebe hopi awa y menos producto cu ta contene sucu manera refresco, juice y bebidanan alcoholico. Nos tur tin pa come y banda di lama e cansancio ta laga nos haya mas hamber cu normal. Na momento cu ta bay traha cu cuminda mester corda cu cuminda frieu mester keda manteni frieu na un temperatura di 5 grado of mas abao. Cuminda cayente mester ta cayente 60 grado bay ariba. Esaki pa preveni cu bacterianan ta bay cuminsa reproduci y haci esnan cu come e cuminda malo. Limpiesa di man ta di gran importancia corda di laba man prome y despues cu bo a caba di prepara un alimento, despues di bay baño y prome cu come. Corda separa cuminda cushina caba for di cuminda curu y separa e jug cu alimento for di esun di bebida. Di e manera aki e chens pa haya intoxicacion cu cuminda ta bira poco mas chikito.

Durante e dianan di cuaresma na Aruba un biento hopi fuerte ta supla cu por ocasiona olanan grandi cu por ta peligroso pa nos muchanan, si bo ta bay cu bo yuinan banda di lama no laga nan sin supervicion na ningun momento. Papia cu e muchanan y hobennan riba e peliger di droga y alcohol, educanan pa no tuma nada di come of bebe for di niungun hende cu no ta famia, lama tin su peliger pero tambe tin hopi hende desconoci cu ta canando rond.

Cu e consehonan aki Departamento di Salud Publico ta desea comunidad un dushi y sigur semana santa.

