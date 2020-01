Departamento di Salud Publico atravez di Seccion Cuido Salud Hubenil ta cumpli cu derecho di nos muchanan

Segun acuerdo di Nationan Uni tur mucha bou 18 aña tin derecho riba cuido di salud pa nan por crese y desaroya sano. Pa por cumpli cu e derecho aki, seccion cuido salud hubenil ta bishita tur scol primario y basico na Aruba pa duna cuido di salud preventivo na nos muchanan. Durante e controlnan di salud aki nos enfermeronan y docternan ta controla e aspecto fisico, mental y social di nos muchanan.

Como cu esaki ta derecho di tur mucha, e mayor of voogd cu tin un jiu ta bishita scol primario of basico ta wordo informa di e controlnan pa medio di un carta na momento cu e mucha cuminsa scol primario of basico pa prome biaha. Mayor cu no ta desea of tin obhecion pa su yiu ricibi e control di salud tin pa haci esaki por escrito atravez di e carta cu nan ta ricibi na cas for di seccion cuido salud hubenil. E controlnan di salud ta sosode durante e añanan cu e mucha ta na scol.

E mayornan cu no tin obhecion y cu si ta desea di ricibi e servicio di cuido di salud pa nan yiu, no mester entrega ni tampoco manda ningun carta bek pa nos. Di e manera aki seccion cuido salud hubenil ta cuida y proteha salud di nos muchanan di Aruba.

Pa mas informacion por tuma contacto cu seccion cuido salud hubenil na 5224200 of mail nos na [email protected]

