Departamento di Salud di Aruba ta duna informacion pa ora di haci sexo oral y sexo en general

Recientemtemente nos a a publica un noticia tocante sexo oral ta hopi bon pa e hende muher caminda cu di biaha nos a haya reaccion di parti di Departamento di Salud di Aruba. Enfermero John Henriquez a indica cu ta semper welcome pa trece noticianan di e idole aki p’asina duna informacion riba esakinan ya cu e parti di educacion ta sumamente importante. Sr. Henriquez a sigui bisa cu riba e noticia aki cu nos a publica siman pasa cu a ripara cu tabatin algun comentario y mirando algun di nan por ripara cu e personanan aki, claro nan por trece nan comentario dilanti, pero semper mester tene na cuenta cu ora ta bai tene relacion sexual ta bon pa tin un bon base di confianza cu e partner cu ta bai tene relacion cune. Ta bon pa prome semper por haci uso di DBZ por bai na e departamento asina haci testnan riba malesa transmiti sexualmente p’asina e dos personanan cu ta bai tene relacion sexual por sa con nan situacion ta. Ta fastioso cu na dado momento ora ta bai tene relacion sexual cu un persona eynan mes e risiconan ta cuminza pasobra no sa ki ta situacion di malesa di e persona cu ta bai tene relacion cune. E por ta oral, e por ta vaginal y awendia ta papia di anal tambe pues e ora ey no sa si e persona aki por tin un di e malesann aki. Hopi biaha Departamento di Salud ta duna presentacionnan rib malesa sexualmente transmiti na scolnan y pa lugarnan priva y ta educa tur hende un tiki riba dje p’asina tur hende por na altura kico ta e malesanan cu ta pasando rond. Sr. Henriquez a sigui bisa cu ta bon cu ora no conoce un persona haci uso di proteccion. Si ta topa un persona y no conoce y si ta bai tene relacion pa prome biaha cu e persona aki, no sa kico e tin of lagi tin. Pesey semper haci uso di proteccion pa evita cu ta contagia cu un di e malesanan sexualmente. Si ta bai den e parti cu ta bai tene relacion sexual oral, manera e articulo cu nos a publica un par di dia atras, semper por haci uso di proteccion tambe pa cu esaki. Sr. Heriquez a sigui bisa cu si bai volg loke e articulo cu nos a publica ta bisa, sigura cu e persona cu bo ta bai haci’e cune ta un persona cu bo ta confia. Bo casa, bo partner cu bo sa cu e no lo tin un malesa cu por wordo transmiti sexualmente pasobra si e sperma ta bai den boca y e persona tin un malesa bo lo bai haya e malesa aki. Hopi ta e malesanan cu tin y nan no ta nada dushi. “Pues ta tur esakinan ta malesa cu por wordo transmiti via relacion sexual y oral tambe. Apart di esey tambe bo por haya otro infeccionnan bacterial tambe comun cu por haya den bo carganta tambe. Dus pa esaki e ora tambe ta bon pa trece informacion padilanti cu mester ta huicioso, mester tene cuidao n momento cu ta bai haci e tipo di relacion sexual aki”, asina Sr. Henriquez a sigui bisa. Atrobe ta enfatiza ta bon pa trece informacion den poblacion pero semper y cuando mester tene cuenta un tiki tambe cu e parti di educacion, p’asina tur hende sa kico por y kico no por, con ta bai haci’e y cu kende ta bai haci’e. “Sigur cu si e no ta desconsehabel, pero si tene precaucion y semper y cuando informacion ta bon bini pa pueblo pero nos mester tene cuenta si con ta haci’e y cu ken ta haci’e. Esey ta importante”, asina enfermero Henriquez a sigui bisa. Importante ta cu mester tin un base di confianza cu e partner cu ta bai haci e acto cune y cu bo no ta bai contagia cu un malesa. “E por ta den bo garganta pero si ta tene relacion sexual normal, e por trece consecuencia tambe pa si por sali na estado anto e ora ey tambe e baby tambe ta nace cu un of mas di e malesanan aki. Dus pa evita esaki tambe semper mester corda cu bo mester tin un bon base di confianza cu e partner cu bo tin of cu bo ta bai haci e acto sexual”, Enfermero Sr. John Henriquez a declara.

