Departamento di rijbewijs ta habri bek 1 Juni 2020

Cuerpo Policial Aruba ta informa cu desde 1 juni 2020 su departamento di rijbewijs lo ta den funcionamento bek. Teniendo cuenta cu e normal nobo , nos kier a informa lo siguiente.

E candidatonan cu tabata tin fecha pa cu examen teoretico prome cu e Covid 19 lo wordo contacta prome y duna un fecha nobo pa cu esaki.

Pa loke ta trata e examen practico fecha y tambe e reglanan nobo lo wordo comunica despues.

Tene cuenta cu pa inscripcion pa cu fecha nobo pa examen rijbewijs , renobacion, echtheidsverklaring y tur otro servicio pa cu e departamento aki, lo mester haci esaki di e siguiente manera;

Mester manda un e-mail na ber@kparuba.com.

Personanan cu mester sigui e curso di teoretico (rijvaardigheidscursus ora cu e rijbewijs a caduca mas cu 1 aña), mester aplica via e-mail pa asina bin paga pa e curso. Despues di e pago haci lo haya un fecha pa cu e curso.

Den e mail bo ta specifica cua ta e servicio cu bo ta desea di haci, p.e. inscripcion pa examen rijbewijs, her-examen, renobacion etc. Bo ta pone bo informacion personal completo y un number di telefoon nan unda por tuma contacto cu bo persona. Den bo respuesta cu bo persona haya bek via e e-mail lo tin poni tur e rekisitonan cu mester trece y cumpli cune.

Si tin cualkier pregunta por jama e departamento di rijbewijs libremente, di dialuna pa diabierna di mainta 08:00- 12:00 y merdia di 01:00-04:00 , na nr di telefoon 5854710. Ta atende na e oficina solamente hende cu cita haci via e-mail. Esaki ta pa evita aglomeracion y tambe pa cumpli cu e reglanan di distancia social.

