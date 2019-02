Departamento di relacionnan exterior ta emiti conseho di biahe pa Venezuela

Ministerio di Asuntonan Exterior di Reino a actualisa nan conseho di biahe pa Venezuela riba 29 januari ultimo y esaki ta keda valido te ora cu tin otro revision. Ta consehabel pa consulta diariamente e pagina di conseho di viahe riba e siguiente link mirando e situación volátil na Venezuela, https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/venezuela/reizen/reisadvies

E conseho ta bisa lo siguiente: Riba 30 januari 2019 y 2 februari 2019 demonstracionnan grandi a keda anuncia den henter e pais. E demonstraciónnan jama lo por bira violento. Evita esakinan. Ta consehabel pa viaha pa Venezuela solamente si ta necesario. Tambe ta menciona pa no viaha pa e areanan fronterizo cu Colombia y Brazil y e parti sur di Lago di Maracaibo.

Reis-App y linknan importante:

Pa facilita e acceso na asistencia consular, Ministerio di Relacionnan Exterior (BZ) a introduci un Reis-App. E App aki ta contene informacion valioso y practico ora di planea bo vakantie. Riba e App ta wordo emiti un Reisadvies of conseho di viahe valido pa un destinación determina. Cu un reisadvies, e viahero lo por tuma medidanan preventivo prome y durante di su viahe. Mester menciona si cu un reisadvies no ta algo obligatorio y cu na tur momento, e ta keda na discreción di e viahero y e tour-operator MES si e ta desea di continua cu e viahe.

Via e siguiente linknan por haya mas informacion encuanto di e topiconan aki:

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen

https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-betekenen-de-kleurcodes-bij-reisadviezen

https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/is-een-reisadvies-bindend

https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/venezuela

Pa ayudo consular y conseho den exterior, por contact e BZ contactcenter 24/7 via +31 247 247 247 of Twitter via @247BZ.

Registra via email of download e Reis-App pa keda bon informa:

Den caso di viahe, ta consehabel pa registra pa keda na altura di posible cambio den e status di seguridad di e destinación cu kier bishita. Tin dos opcion di registro: basico y amplio. Tur dos opcion ta manda informacion ora di crisis pero e opcion amplio ta ser usa mas ora cu e viahero ta fisicamente na e destinación. Den casonan asina, BZ lo por tuma acción mas dirigi.

Diferente idioma riba e website:

E website di BZ tin varios opcion di idioma. Además di Hulandes, Ingles, Papiamento y Papiamentu, tambe tin e opción di idioma di seña na Hulandes.

Saca copia di documentonan importante:

Hopi biaha, ni maske con cuidadoso un persona ta, por sosode cu e ta perde su paspoort

(accidentalmente of door di ladronicia), esaki ta afecta e ambiente di vakantie negativamente. Pesey ta recomendable pa saca copia di documentonan importante, especialmente paspoort y tin esey warda den un emailadres cu ta accesible for di cualkier computer/Tablet/celular. Esaki lo facilita e trabou di Embahadanan di Reino ora cu mester reemplaza un paspoort perdi.

Reino Hulandes tin un red di 150 post mundialmente cu lo por brinda asistencia 24/7. Pa mas informacion encuanto e ubicacion di postnan por bishita e siguiente link:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2013/05/22/poster-postennetwerk

Sera un seguro di viahe:

Ta importante pa semper será un seguro di viahe prome cu viaha pa exterior. E seguro di AZV no ta cubri e viahero den exterior.

