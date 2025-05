Departamento di Relacionnan Exterior (DBB) ta informa cu actualmente ta dificil pa ciudadanonan Hatiano aplica pa un visa Caribense pa Aruba, pasobra e oficina di visa na Haiti ta cera. Ademas, e frontera cu Republica Dominicano ta cera, mientras cu na otro paisnan cercano, den su mayoria ta exigi visa na entrada pa ciudadanonan Hatiano.

Por entrega peticionnan di visa pa Caribe Hulandes solamente online via www.nederlandwereldwijd.nl. Ta importante pa e persona tene cuenta cu despues di entrega su peticion online, e mester acudi personalmente na un cita na un representacion Hulandes (sea embahada of consulado) pa termina e proceso di visa.

Ministerio di Asuntonan Exterior na Hulanda y Departamento di Relacionnan Exterior (DBB) na Aruba ta conseha personanan di nacionalidad Haitiano pa considera e siguiente pasonan na momento di pidi un visa pa Aruba. Esaki ta conta tambe pa personanan cu ta den proceso di peticion pa un permiso di residencia na Aruba y cu a ricibi un VTA caba pa bin Aruba pa haci e test medico.

Si tin un visa valido caba sea pa Caribe Hulandes, teritorio Schengen (Europa) of pa Merca (Estados Unidos di America), no tin mester di aplica di nobo pa un visa pa Aruba;

Den caso cu no tin un visa, por busca cua pais cercano cu no ta exigi un visa di entrada na personanan di nacionalidad Hatiano of cu ta duna un visa na yegada na aeropuerto. Ta importante pa e pais aki tin un representacion diplomatico di Reino Hulandes sea un embahada of un consulado;

Entrega un peticion pa visa pa Aruba via di e website y scoge e embahada of consulado na unda por yega. Via e siguiente link por lesa mas informacion encuanto visa pa Caribe Hulandes den diferente idioma:

Hulandes: https://www.nederlandwereldwijd.nl/caribisch-visum/visum-nodig

Ingles: https://www.netherlandsworldwide.nl/caribbean-visa

Spaño: https://www.netherlandsworldwide.nl/caribbean-visa/visa-needed-caribbean.es

Na momento cu e persona haya su fecha pa su afspraak e lo mester presenta personalmente na e representacion di Reino Hulandes na e pais cu e la scoge durante su aplicacion online pa asina e termina su proceso di visa.

DBB ta expresa su comprension pa e situacion delicado cu e pueblo di Haiti ta enfrentando y ta comprometi pa brinda e asistencia necesario den e momentonan di incertidumbre. Alabes ta conseha tur persona cu ta interesa of ta den proceso pa solicita pa un visa pa Aruba of otro parti di Reino Hulandes pa consulta e website di Ministerio di Asuntonan Exterior di Hulanda www.nederlandwereldwijd.nl pa e informacion mas recien tocante e proceso di visa.