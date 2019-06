Departamento di Radiologia brindando bek servicio completo na tur pashent

Siman pasa a duna di conoce cu temporalmente departamento di Radiologia no tabata brindando servicio sino solamente den casonan di urgencia. Awe por anuncia cu departamento di Radiologia ta trahando bek den full swing pa brinda tur pashent cu mester haci testnan diagnostico manera saca potret, haci un MRI, echo etc. Pues un yamado na tur pashent cu mester di nos servicio pa pasa libremente cerca nos di dialuna pa diabierna entre 7.30am cu 3.30pm of yama pa traha cita durante e mesun ora na 527 4520 .

Siman pasa por a lesa den diferente medionan di comunicacion cu ya pa basta tempo empleadonan y tambe bishitantenan di departamento di Radiologia ta haya nan cu problemanan di salud pa motibo di e aire contamina cu ta circula den e departamento. E problema aki ta conoci mas di un aña caba como consecuencia di construccion y renobacion di Hospital. E ta conoci tambe cu empleadonan, apesar di intervencion medico, no por sigui funciona y brinda cuido debidamente den un ambiente cu no ta saludabel y/ of den cierto caso te hasta dañino pa nan salud.



Consecuentemente Directiva di Hospital a haya su mes ta limita servicio di Radiologia na solamente casonan di urgencia. Hospital su mision ta cu pashent ta na prome luga, pero salud di empleadonan tambe ta di sumo importancia.

Ta trahando duro riba un solucion definitivo pa asina salvaguardia salud di empleado y bishitante cu ta yega na departamento di Radiologia.

