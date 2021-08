Departamento di Obra Publico Ta Informa: Tur restaurant mester tin un vetvanger

Dialuna mainta 16 di augustus 2021 na e gemaal (stacion di pomp) situa na J.E. Irausquin Boulevard na haltura di e high rise hotels, a bin topa cu un situacion lamentabel di vet fresco cu ta solamente trece problema pa e planta di purificacion di awa na Bubali.

Tur restaurant mester tin un vetvanger pa captura e vet y deshaci di dje di un manera responsabel protehando nos medio ambiente. Actonan iresponsabel manera loke a bin topa cu ne ultimo simannan ta solamente trece mas problema pa e planta di purificacion di awa na Bubali, cu ya caba ta den un situacion delicado. Ta importante pa señala lo siguiente;

Tur restaurant mester tin un vetvanger.

Cu no ta pasobra bo a deshaci di e vet den cushina, e no lo ta un problema mas.

No ta permiti pa tira F.O.G. den sistema di riool; Fat, Oil and Grease.

Ta di spera cu e incidente lamentabel bira un señal na tur esnan den sector aki cu nan mester hiba un maneho cu ta cumpli cu ley y reglanan.

