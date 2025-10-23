Willemstad, Kòrsou – Dia 1 di òktober 2025 enfermeronan di Departamento di Neurologia i Nefrologia di Curaçao Medical Center (CMC) a tuma parti den un seshon informativo ku tin título “Introdukshon na Fundashon Alton Paas”. E seshon akí, organisá pa Fundashon Alton Paas, tabata pa hasi mediko i personal di kuido mas konsiente di e servisio i rekurso disponibel pa persona ku tin daño na wes’i lomba i otro kondishon neurológiko despues ku nan a sali for di hospital.
Direktor di Fundashon Alton Paas, señor Alton Paas, akompañá pa dos representante di e fundashon, a introdusí — via un presentashon di powerpoint di 1 ora — e mishon, programa i retnan di sosten di e fundashon ku ta yuda mehorá kalidat di bida pa persona ku ta biba ku un limitashon físiko.
Durante e seshon, e ekipo a kompartí informashon tokante transporte adaptá, posibilidat di hasi ehersisio, i rekursonan pa desabilidat ku por ‘download’. E fundashon a enfatisá importansia di sosten kontinuo ora ku un pashènt ta regresá kas. E presentashon a mustra tambe kon Fundashon Alton Paas ta sirbi persona ku leshon na wes’i lomba i otro kondishon neurológiko via kuido despues di rehabilitashon i inisiativanan di inklushon.
E enkuentro a duna espasio pa interkambio di idea entre e enfermeronan i e representantenan di Fundashon Alton Paas. Partisipantenan a ekspresá interés den e ‘nazorg’ i a keda sorprendé ku e transporte aksesibel mas fásil i pagabel na Kòrsou ta bai mas leu ku sita médiko, sino tei pa salidanan sosial i pa rekreashon. E tema tokante bolbe manehá outo despues di un leshon tambe a risibí atenshon, pasobra e enfermeronan a bisa ku hopi pashènt ta puntra si nan por bolbe stür i move independientemente.
Un realisashon importante ku algun di e enfermeronan a menshoná tabata e nesesidat pa yega na un brùg entre tratamentu hospitalario i re-integrashon den komunidat. E enfermeronan a rekonosé ku ounke e kuido mediko ta kaba den hospital, e proseso di rekonstruí bida ta sigui, i hopi pashènt ta topa ku e reto manera isolashon òf falta di informashon di e servisionan i posibilidatnan ku ta eksistí despues ku regresá kas.
E seshon a terminá ku entusiasmo mutuo pa sigui traha huntu. E enfermeronan di CMC a ekspresá deseo pa organisá mas seshon pa otro koleganan i pa siña kon nan por guia pashèntnan mihó pa e sosten ku Fundashon Alton Paas ta ofresé.