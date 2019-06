Departamento di Naturalesa y Medio Ambiente ta splica pakico ta celebra dianan internacional

Mayoria dianan cu ta celebra como dia internacional of tambe dia mundial ta un oportunidad pa yuda conscientisa y educa pueblo en general riba topiconan di preocupacion of temanan cu mester di atencion mundial. Nos ta celebra nan pa pone mas enfasis y lanta e deseo pa tuma accion. Sea politicamente of en general y pa pone fondonan disponibel pa atende cu problemanan tanto global como nacional. Na mesun momento e ta brinda nos e oportunidad pa enfoca riba e logronan di humanidad relaciona cu e temanan.

Directie Natuur en Milieu (DNM) tambe ta un organisacion cu ta promove dianan di celebracion mundial. E ta un metodo efectivo pa conscientisa pueblo riba temanan di naturalesa y di medio ambiente.

DNM como miembro di United Nations Environmental Program (UNEP) a scoge e dianan di celebracion, cu Nacionan Uni a propone como momento di enfoke mundial, pa conhuntamente cu UNEP enfoca riba e temanan cu ta relevante na e dia di celebracion mundial.

Ademas di conscientisa pueblo riba e topiconan di naturalesa y medio ambiente, DNM como miembro di UNEP ta sigui consehonan cu UN ta duna su miembronan. Por ehempel con pa trata cu un problema serio rond di e dianan di celebracion. E resolucion riba dia 22 di mei, Dia Internacional di Biodiversidad, na unda UN a invita tanto paisnan como estadonan miembro pa firma acuerdonan y ratifica e asina yama Protocol di Cartagena. Protocol di Cartagena ta e protocol cu ta atende cu e tema di proteccion di biodiversidad.

E aña aki 2019 e tema rond di Dia Internacional di Biodiversidad ta, “Biodiversidad, nos cuminda y nos salud.” E ta enfoka riba conocemento y conscientisacion di con hopi nos bida ta depende di biodiversidad.

Tin biaha temanan observa por ta asina importante cu nan por bira e tema di siman, di aña of di e decada. Tur e dianan cu ta celebra mundialmente tin un website dedica na e topico y hopi biaha den diferente idioma. Asina comunicacion ta bira mas efectivo y ta alcansa un audiencia mas grandi. E websitenan aki tin informacion valioso di sondeonan, tambe tin materialnan di diseño cla caba pa comparti riba paginanan di medianan social.

Algo otro cu mester menciona ta cu riba e websitenan por haya un lista di actividad pa celebra e tema. Hendenan di diferente ramo ta bin hunto pa trece mas atencion riba e tema. Por ehempel artistanan ta traha propaganda pa yuda cu conscientisacion. Of ta organisa concierto y artistanan di renombre ta duna nan aporte door di participa y hopi biaha tin mensahenan clave pa yuda trece cambio.

United Nations ta e instancia cu ta atende cu dificultadnan global cu mester di colaboracion di un y tur pa yega na solucion. P’esey tambe UN a propone e 17 Sustainable Development Goals cu ta un patronchi pa realisa un futuro mihor y mas sostenibel pa tur. E 17 SDGnan ta categorisa den topiconan manera: pobresa, inigualdad, accion riba clima, awa limpi, enseñansa etc. E metanan ta interconecta p’asina niun hende keda atrasa. E metanan tin tambe proposito; cada meta y su proposito ta importante pa yega na dje pa aña 2030.

DNM tambe ta propaganda y vocifera e importancia di e 17 metanan mundial pa desaroyo sostenibel (17 SDG’s) y ta trahando tambe conhuntamente cu otro departamentonan pa yega na e propositonan.

DNM ta sigui cu e conscientisacion riba e temanan di naturalesa y medio ambiente cu UN ta trece dilanti den e dianan di celebracion mundial, pero tambe riba e topiconan di importancia nacional. Sigui nos pa mas informacion riba dnmaruba.org of via facebook of instagram, @dnmaruba

