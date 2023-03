Dia Internacional di Hende Muher, ta e fecha riba cual mundialmente ta celebra y ta conmemora e avancenan logra pa e ser femenino riba tereno social, economico, cultural, y politico. Esaki ta un dia tambe unda ta recorda e compromisonan pa cu accionnan necesario pa asina acelera igualdad pa hende muhernan rond mundo.

Awe DAO kier pone atencion riba e contribucion esencial di hende muher pa cu economia di Aruba. Nos como pais tin un compromiso cu e accionnan necesario pa logra e Sustainable Development Goals (SDG’s) di cual un di e metanan ta igualdad pa e ser femenino. SDG’s ta consisti di 17 meta en total cu e proposito pa trece desaroyo balansa na paisnan mundialmente. Specialmente riba Dia Internacional di Hende Muher DAO kier ilustra e importancia di Goal #5 (Gender Equality) y Goal #8 (Decent Work and Economic Growth).

E aña aki ‘International Labor Organization’ (ILO) y ‘United Nations’ (UN) nan tema pa Dia Internacional di Hende Muher ta ‘DigitALL’. E tema aki ta representa e importancia di technologia pa cu e igualdad di genero.

Innovacion, cambionan technologico y educacion den e era digital aki ta di suma importancia y enfasis ta poni particularmente riba e hende muher di paisnan den desaroyo.

E meta ta pa encurasha e ser femenino pa participa mas den ‘science, technology, engineering, and math’ (STEM) pa asina nan tambe forma parti di trabounan cu tin di haber cu innovacion.

Desigualdad abase di genero ta reproduci na diferente manera y den diferente seno. Banda di e tareanan di empleo, e hende muher ta e actor central den trabounan di hogar. Pa hende muhernan cu un empleo ‘full-time’ ta referi na e fenomeno aki como e segundo shift (second shift). Esaki pa motibo cu despues di a termina un dia laboral, e ser femenino ta cuminsa su segundo trabou na cas. Pa hopi decada e balornan social y normanan imponi pa genero a trece un desbalanse den e hogar, unda hende muher ta inverti mas tempo den cuido di e famia y hogar compara cu hende homber. Den paisnan desaroya hende muher diariamente ta inverti aproximadamente un ora y mey mas na trabounan di hogar compara cu hende homber, esaki segun datos publica pa UN.

Pues, e contribucion pa cu economia di Aruba no ta solamente participacion di e ser femenino riba nos mercado laboral. E trabounan cu hende muher ta haci den nan hogar pa asina facilita funcionamento diario y bienestar di un sociedad tambe ta un contribucion importante na nos economia. Ta dificil pa pone un balor monetario na trabounan haci pa e ser femenino pa cu e hogar y su famia y hopi bes esaki no ta ricibi e reconocemento necesario.

E siguiente illustracion ta provee un bista riba e desaroyo di e trahador femenino riba nos mercado laboral.

DAO ta felicita tur hende muher riba e dia aki pa nan logronan extraordinario y nan contribucion pa cu e desaroyo di nos mercado laboral.