Departamento di Labor y Investigacion a reanuda su servicionan

Departamento di Labor y Investigacion (DAO) ta informa cu nan ta reanuda nan servicionan entrante dialuna 5 di oktober 2020 y ta accesibel bek via nan number di telefon central 523-7720.

Mientrastanto DAO ta sigui brinda servicio den forma digital riba e siguiente emailadresnan:

Entrega di personeelsregisters ta sigui conforme procedura normal via

[email protected]

Mester entrega tur arbeidslijst digitalmente riba [email protected] hunto cu documentonan relevante. Reaccion riba esaki lo ta den forma digital.

Pa informacion riba uitzendvergunning por manda email via [email protected] of yama na telefon.

Pa afspraak pa werkboek por yama na nos central of por manda un email riba [email protected] of [email protected]

Pa tur otro pregunta of informacion por manda un email tambe riba [email protected] of [email protected]

Departamento di Conflicto y Retiro ta accesibel pa informacion of intermediacion via [email protected] of [email protected]

Pa update por sigui nos riba nos pagina di facebook Directie Arbeid en Onderzoek of nos website www.daoaruba.com.

E orario cu ta brinda e servicio telefonico pa conflicto lo ta di 8:00 pa 12:00 p.m. y di 1:00 pa 4:00 p.m.

Nos ta pidi disculpa pa cualkier inconvenencia cu esaki por trece cune.

