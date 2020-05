Departamento di Labor ta cera riba dialuna 11 di mei 2020

Departamento di Labor (DAO) ta anuncia na su clientenan cu dialuna 11 di mei 2020 nos departamento ta cera den su totalidad.

DAO ta cera riba dialuna binidero pa motibo cu lo desinfecta y haci un limpiesa profundo di nos oficina.

Nos departamento ta keda por lo pronto cera pa publico te cu proximo aviso como cu nos ta den preparacion tumando e medidanan necesario di distancia social/ fisico y otro medidanan di higiena pa salvaguardia e salud y seguridad di nos personal y tambe di clientenan unabes cu nos habri bek pa publico.

Entrante diamars 12 di mei 2020, DAO lo sigui brinda servicio via telefon y digital (email).

Asina cu tin ahuste den nos servicio lo informa esaki na nos clientenan.

Hopi cliente ta acercando nos pa informacion of conseho cual nos ta aprecia y alabes kier pidi cooperacion/ comprension si tin algun retraso den esaki.

Nos numbernan di comunicacion ta: 523-7720 y 5943092.

Por yama nos entre 7:30am – 12:00 am.

Pa preguntanan of pa casonan cu ta rekeri mas atencion y/of intermediacion por comunica cu nos tambe via email:

Pa informacion, problemanan laboral of intermediacion -> dao.arbeidsgeschillen@gmail.com

Pa conseho huridico -> directiearbeid@gmail.com

Pa informacion tocante Peticion di Retiro -> dao.arbeidsontslag@gmail.com

